Balkonkraftwerke planen | c’t uplink 48.1b

Ein Balkonkraftwerk will man spätestens seit der letzten Stromrechnung. Die kleinen Photovoltaikanlagen an Balkongeländern, auf Garagen und Gartenhaus-Dächern, an Fassaden und Carports produzieren Strom, der direkt in der Wohnung verbraucht wird, in der sie angeschlossen werden. Jede selbst erzeugte Kilowattstunde muss man nicht vom Stromanbieter kaufen und so spart man Geld, auch wenn man keinen eigenen Strom verkaufen kann.

Genehmigungspflichtig sind Balkonkraftwerke nicht, die Formalitäten sind überschaubar. Das liegt auch daran, dass die kleinen Solaranlagen kaum Einfluss auf das Stromnetz haben - außer dass Netzbetreiber weniger verdienen. Wer für sein Balkonkraftwerk Vermieter oder eine Eigentümergemeinschaft überzeugen muss, sollte sich aber über die Formalitäten informiert haben. Am besten erledigt man das noch während der Planungsphase.

Andrijan Möcker hat eine frei verfügbare Vorlage für alle wichtigen Planungsschritte eines Balkonkraftwerks zusammen mit seinem Artikel in c't 10 veröffentlicht. Im uplink-Studio erklärt er zusammen mit Jan Mahn und Pina Merkert, worauf man bei der Planung von Balkonkraftwerken achten sollte. Außerdem klärt das Trio, welche Schritte essenziell sind, auf welche Gefahren man achten sollte und ob sich die Wechselrichter-Preise stabilisiert haben.

Den Uplink gibt es auch als Audio im entspannten Hör-Format zusammen mit dem Skandal um die von Microsoft bis 2025 erzwungenen Hardware-Upgrades für alle Windows-PCs:

Mit dabei: Christof Windeck zu Windows-11-Hardware und Andrijan Möcker und Jan Mahn zu Balkonkraftwerken. Moderation: Pina Merkert

Die c’t 10/2023 gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

