Baseball: Apple stoppt kostenlose Übertragungen auf TV+

Fans von amerikanischem Baseball (Major League Baseball, MLB) müssen künftig ihren Geldbeutel öffnen, wenn sie Inhalte bei Apples Streamingdienst TV+ anschauen möchten. Die Zeit, dass "Friday Night Baseball" – also ausgewählte Partien am US-Freitag – im Rahmen des Angebots gratis ausgestrahlt wurden, wird demnächst beendet. Dies gilt ab der im April neu startenden Saison.

Im Rahmen des Abos enthalten

Immerhin wird es aber so sein, dass die Baseball-Partien mitsamt eines Wiederholungsangebots und weiteren Zusatzinhalten Teil des regulären TV+-Angebots sind. Im Gegensatz zu dem bald startenden US-Fußball-Angebot (Major League Soccer, MLS) wird es keine zusätzlichen Abogebühren geben. MLB-Partien am Freitag bleiben Teil des 7 Euro im Monat (alternativ: 70 Euro im Jahr) teuren Videoangebots. Wer mehr will, muss allerdings zum direkten Angebot der Liga greifen, die eine eigene App für alle Apple-Geräte hat.

Apples Angaben zufolge wird Friday Night Baseball zum 7. April auf TV+ zurückkehren und jeweils wöchenliche "Doubleheader" präsentieren. Der Dienst steht in 60 Ländern und Regionen zur Verfügung – in der letzten Saison waren es nur 13. Einschränkungen, wie man sie im US-Fernsehen kennt, wird es nicht geben.

Kooperation mit Satellitendienst

In den Vereinigten Staaten plant Apple eine interessante neue Kooperation mit dem Satellitenbetreiber DirecTV. Der soll das TV+-Angebot an Baseball in Kneipen, Clubs, Hotels und Läden übertragen – mit regulärem Satelliten-TV-Equipment, so Apple. Das wäre das erste Projekt dieser Art, das von dem iPhone-Konzern kommt. Apple hat für seine Partien ein eigenes Übertragungs- und Moderationsteam aufgestellt, das auch Berichterstattung vor und nach den Partien liefert. Man arbeitet mit moderner Kameratechnik inklusive Drohnen.

In den USA und Kanada wird Apple zudem Audio-Übertragungen der Partien ermöglichen, die über Apples Plattformen angehört werden können. Ausnahmen sind Texas – wo es nur die Heimspiele der Rangers zu hören gibt – und Kanada, wo man nur Partien der Toronto Blue Jays hören kann. Apple setzt mehr und mehr auf Sportübertragungen. Zuletzt gab es Spekulationen, das Unternehmen könne sich für die britische Premier League interessieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)