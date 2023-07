Basis-Abo adé: Netflix schafft Tarif nun auch in den USA und Großbritannien ab

Die Einschläge kommen näher: Nach Kanada hat Netflix sein günstigstes werbefreies Abo jetzt auch in den USA und Großbritannien gestrichen. Für Bestandskunden soll sich zunächst nichts ändern. Neue Abos oder wieder aufgenommene Abos zu diesen Konditionen sind nicht mehr möglich. Dies entdeckte die britische Internetseite Cord Busters auf den Supportseiten des Streamingdienstes. Inzwischen wurde die Änderung in den Ländern von Netflix gegenüber Medien bestätigt. Ob und wann Netflix das Basis-Abo auch in Deutschland kassiert, ist bislang nicht bekannt.

Kanada wird von Netflix offenbar gerne als Testmarkt verwendet, um die Änderungen im Erfolgsfall später auch in weiteren Ländern umzusetzen. Ende Juni verschwand das Basisabo zuerst in dem Land in Nordamerika. Der Sprung in den Heimatmarkt USA und nach Europa könnte der Anfang vom Ende des Basis-Tarifs weltweit sein. In Kanada nahmen Anfang des Jahres auch Maßnahmen gegen das Account-Sharing ihren Anfang.

Deutlich teurerer Einstieg

Das jetzt eingestellte Basisabo in den USA kostete 9,99 US-Dollar, in Großbritannien 6,99 Pfund. Wer in den Ländern werbefrei Netflix gucken möchte, muss jetzt 15,49 US-Dollar bzw. 10,99 britische Pfund zahlen. Mit Werbespots gibt es das Basis-Abo noch für 6,99 US-Dollar bzw. 4,99 Pfund.

Auch in Deutschland gibt es Vorzeichen für eine Abschaffung: Wer im Browser ein Abo abschließen möchte, bekommt das Basis-Abo bei Netflix gar nicht mehr angezeigt. Erst ein Klick auf die Schaltfläche "Alle Abos anzeigen" blendet das Basis-Abo ein.

