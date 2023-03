Basisfunktion nach 40 Jahren: Text ohne Formatierung jetzt in Word kopierbar​

Text ohne seine ursprüngliche Formatierung in Word-Dokumente einfügen – bislang war das nur über mehrere Klicks möglich. Ein Update rüstet die Basisfunktion nun nach, die die meisten Office-Programme – auch Microsofts Excel – bereits lange beherrschen. Nutzerinnen und Nutzer des Textverarbeitungsprogramms können dann auch mit der bekannten Tastenkombination Strg + Shift + V unter Windows und Cmd + Shift + V auf dem Mac Texte ohne Fettungen, Färbungen und Font-Änderungen in ihre Dokumente einfügen.

Bereits vergangene Woche hatte Microsoft eine Funktion in Powertoys vorgestellt, die das Kopieren unformatierten Textes im gesamten Windows-Betriebssystem möglich macht. Auch sie haben die Redmonder noch einmal überarbeitet.

Tastaturkürzel in Word nach negativem User-Feedback

Bislang mussten Word-User zum Einfügen umformatierten Textes auf umständliche Kontext-Menüs ausweichen. Dass der Vorgang bislang nicht per etablierter Tastenkombination möglich war und für User-Frust gesorgt hat, will Microsoft erst jetzt mitbekommen haben: "Das Word-Team hat von diesem Problem von Benutzern gehört, daher aktualisieren wir die Tastenkombinationen als direkte Reaktion auf ihr Feedback." Weil das Entwicklungsteam ständig "an neuen Funktionen für verbesserte Benutzererfahrungen mit aktualisierter und fortschrittlicherer Technologie" arbeite, bleibe oft keine Zeit für die Überarbeitung alter Funktionen des erstmals 1983 veröffentlichten Textverarbeitungsprogramms.

Neben dem Plain-Text-Shortcut enthält das Update weitere geänderte Tastaturkombination, die allerdings weniger schwer wiegen dürften. Wem all das zu viel Neuerung im bewährten Word-Workflow ist, der kann die Änderungen der Tastatur-Shortcuts auch händisch im Menü rückgängig machen, wie der Blogpost versichert. Zunächst steht das neue Feature Anwenderinnen und Anwendern der Versionen M365 Home oder M365 Business Standard im Beta Channel zur Verfügung. Der Rollout erfolgt nach und nach und ist vorerst den Insider genannten, experimentierfreudigen Windows-Powerusern vorbehalten. Ob das Tastatur-Kürzel den Weg auch in den allgemeinen Release von Word findet, ist noch nicht sicher.

Die vergangene Woche mit Powertoys 0.68 veröffentlichte systemweit wirksame Funktion "Als Nur-Text einfügen" hat Microsoft ebenfalls aktualisiert. In Version 0.68.1 der Powertoys lässt sich etwa die Tastenkombination "Strg+V" dafür verwenden, unformatierten Text einzufügen. Die Entwickler warnen jedoch, dass das Überschreiben eines Standard-System-Tastenkürzels unvorhersehbare Konsequenzen haben könne. Das Standard-Tastenkürzel haben die Entwickler auf das wenig eingängige "Strg+Win+Alt+V" gesetzt, um einen Konflikt mit dem neuen Kürzel für die Windows-Lautstärkenregelung zu vermeiden.

Mit der nach einer Woche aktualisierten Fassung können Nutzer nun auch systemweit das Tastenkürzel "Strg+V" für unformatiertes Einfügen auswählen. Microsoft warnt dabei jedoch vor möglichen unerwarteten Nebenwirkungen. (Bild: Screenshot)

Zudem soll sich ein Inhalt nun mehrfach einfügen lassen, ganz so, wie es mit dem Standardkürzel Strg+V schon immer funktionierte. Durch das Drücken und Halten der Aktivierungstasten, beispielsweise Strg, und dem wiederholten Drücken der "Modifier"-Taste, also etwa V, wird der Text aus der Zwischenablage erneut an der Cursorposition eingefügt.

(jvo)