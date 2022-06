Basteleien für den Mac: iPhone-Kamerahaltung und AirDrop per Notch

Ein findiger Mac-Nutzer hat aus der Not eine Tugend gemacht und ein noch fehlendes Zubehörteil einfach mit dem 3D-Drucker selbst hergestellt. Die Dateien hat er im Netz allen Interessierten bereitgestellt. Ein anderer hat indessen die bei ihrer Einführung unter einigen Nutzern umstrittene Notch auf den größeren MacBook-Pro-Modellen zu einer Ablagefläche für AirDrop-Dateien gemacht.

Mac-Halterung für iPhone-Kamara

Jonathan Wright macht Mutigen, die macOS Ventura schon in der ersten oder einer folgenden Betaversion installieren, eine besondere Freude. Mit dem verbesserten Continuity-Feature ist es ab Herbst möglich, ein iPhone zu einer hochauflösenden Webcam umzufunktionieren. Dies klappt heute auch schon mit Apps, die im App-Store verfügbar sind. Was bislang noch fehlt, sind entsprechende Zubehörteile, um das Smartphone am Monitor oder am Notebookdeckel einzuhängen. Diese werden zwar sicher von einigen Herstellern rechtzeitig veröffentlicht. Wer jedoch nicht solange warten möchte oder eine besondere Halterung möchte, kann sie sich mit einem 3D-Drucker einfach selbst herstellen. Wright hat die nötigen Dateien bei Printables und in einem Github-Konto zum Download bereitgestellt.

Notch als AirDrop-Zone

Ian Keen hat derweil eine pfiffige Idee für die Notch der größeren MacBook Pros und des neuen MacBook Air. Die Aussparung an der Oberseite des Bildschirms ist nötig für die Kamera der Notebooks. Apple hat den Bereich in macOS in der Menüleiste ausgespart. Keen hat nun ein kleines Tool programmiert, das die Notch zu einer virtuellen Dropzone macht. Das Ganze sieht selbst auf Macs ohne Notch gut aus, wie er in einem weiteren Video zeigt. Wer dort mit der Maus Dateien hinzieht, startet die AirDrop-Funktion, um die Dateien an andere Apple-Geräte zu versenden. Das Schimmern des Bereichs verleiht der Notch obendrein ungewohnten Glanz. Normalerweise müssen Nutzer für AirDrop ein Teilen-Menü öffnen und verwenden den entsprechenden Bereich im Finder.

Leider gibt es die App von Keen noch nicht zum Download oder im Mac App Store. Er kündigte aber eine Betaversion über die Apple-Verteilfunktion Testflight an.

(mki)