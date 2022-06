Batterie als Karosserieteil: Chinesisches E-Auto BYD Seal mit innovativem Akku

Build Your Dreams, frei übersetzt etwa: Erschaffe Deine Träume. Darunter, so lächelten viele 2003 abschätzig über die frisch gegründete BYD Auto Company, haben sie es in China wohl nicht. Inzwischen ist BYD zu einem der härtesten Konkurrenten auf dem weltweiten Markt der Elektromobilität geworden. Zuerst bei Bussen und Nutzfahrzeugen, jetzt auch bei Pkws. Das neueste Modell von BYD ist der Seal. Diese Limousine vereint so viele Innovationen im Batteriesystem, dass man ohne Übertreibung von einem Superlativ sprechen kann. Ob und wann sie nach Deutschland kommt, ist offen.

Der Mischkonzern BYD produziert die Batteriezellen für seine Elektroautos selbst. Im Fall des Seal werden auf der "Plattform 3.0" die sogenannten Blade-Batterien eingebaut, die aus LFP-Zellen bestehen. Sie kommen ohne Nickel und Kobalt aus, sind preisgünstiger und dauerhafter haltbar. Außerdem gibt es anders als bei in Europa üblichen NMC-Formaten (dem Kürzel für die Kathodenmaterialien Nickel, Mangan und Kobalt) nahezu kein Risiko des thermischen Durchgehens, dem gefürchteten Thermal Runaway. Deshalb können die LFP-Zellen besonders dicht gepackt werden.

LFP, 800 Volt und Cell-to-Body

Das müssen sie auch, denn die Schwäche der LFP-Zellen ist die vergleichsweise schlechte Energiedichte. Das muss kein Mangel sein, wie das einzige hierzulande in nennenswerten Stückzahlen verkaufte Elektroauto mit dieser Zellchemie beweist: Es ist die Basisversion des Tesla Model 3 mit zurzeit etwa 60 kWh Energiegehalt. Tesla hat auch gezeigt, dass es möglich ist, das schlechte Ladeverhalten bei Kälte durch eine gezielte Vorkonditionierung abzumildern.

BYD produziert also die LFP-Zellen selbst, die im Format der Klinge eines Schwerts (darum das englische Wort "Blade") dicht an dicht in ein Batteriesystem gepackt werden. Die Spannungsebene liegt bei 800 Volt, was im Vergleich zu den gebräuchlichen 400 Volt zum Beispiel zu kleineren Durchmessern der Kupferkabel, entsprechend engeren Biegeradien und einer erhöhten inneren Effizienz führt.

Bild 1 von 5 BYD Seal (5 Bilder) Der Clou des BYD Seal ist die Plattform 3.0. Das Batteriesystem arbeitet mit selbst produzierten und großformatigen (Blade) LFP-Zellen. Die Spannung beträgt 800 Volt. Darüber hinaus ist das Batteriesystem ein tragendes Teil der Karosserie, das spart Gewicht und erhöht die Energiedichte.



Erstmals bei einem Serienauto wird das Batteriesystem zum tragenden Teil der Karosserie. Vereinfacht gesagt ist die Oberseite der Batterie zugleich der mit einer Wabenstruktur versteifte Boden des Fahrzeuginnenraums. Für diesen hohen Grad der Integration sind verschiedene Kürzel im Umlauf, mal Cell-to-Vehicle, mal Cell-to-Chassis und mal wie bei BYD Cell-to-Body ("CTB"). Das Ziel ist eine Verbesserung des Verhältnisses von aktivem Zellmaterial zur Verpackung. Hier gibt es bei fast allen Batteriesystemen ein Optimierungspotenzial. Die Autoindustrie bewegt sich hier in kleinen Schritten vorwärts, und am weitesten ist BYD im Seal gegangen.

Auf dem chinesischen Heimatmarkt – dem nach absoluten Zahlen größten Markt der Welt – konkurriert der Seal direkt mit dem Tesla Model 3. Mit dem hat er gemeinsam, dass es keine große Heckklappe, sondern nur einen Stummeldeckel für den Kofferraum gibt. Die Außenmaße ähneln sich: 4,80 m Länge, 1,88 m Breite und 1,46 m Höhe. Der Luftwiderstandsbeiwert ist mit c W 0,219 sehr gut.

Wahrscheinlich wird es zwei Batteriegrößen mit 61 und 82 kWh Kapazität geben; die Reichweitenangaben gehen von 550 bis 700 km im extralaschen chinesischen Fahrzyklus. Vor diesem Hintergrund ist auch der Normverbrauchswert von 12,7 kWh/100 km mit noch größerer Vorsicht zu sehen als beim WLTP. Der Seal kommt mit Heck- oder optionalem Allradantrieb, und die Gewichtsverteilung zwischen vorne und hinten soll bei exakt 50 zu 50 liegen. In der Topversion liegt die Werksangabe für den Standardsprint auf 100 km/h bei 3,8 Sekunden.

Theoretisch ab knapp 30.000 Euro

Die Grundversion startet bei 212.800 Yuan, was umgerechnet derzeit rund 29.700 Euro sind. Das Topmodell liegt bei mindestens 289.800 Yuan, etwa 40.500 Euro. Solche Preise wären hierzulande konkurrenzlos, doch bei einem Export würde selbstverständlich eine Anpassung an den jeweiligen Markt erfolgen. BYD hat im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit dem Verkauf von Elektroautos in Norwegen bereits begonnen. Dort sind das SUV Tang und der Kleintransporter T3 erhältlich. Norwegen könnte auch zum Experimentierfeld für weitere BYD-Modelle wie den Seal werden.

Bild 1 von 3 BYD Seal (3 Bilder) BYD verkauft in Norwegen das SUV Tang und den Kleintransporter T3. Ob und wann der Seal nach Norwegen oder sogar nach Deutschland kommt, ist offen.



In Deutschland müsste, ähnlich wie bei Tesla, zuerst ein Händler- und Werkstättennetz aufgebaut werden. Eine veröffentlichte Entscheidung hierzu ist noch nicht getroffen worden, aber wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis BYD auch bei uns Elektroautos verkauft. Vielleicht wird es 2025 oder noch später. Sicher ist nur, dass sich die chinesische Autoindustrie davon verabschiedet, einzig für die über 1,4 Milliarden eigenen Einwohner zu produzieren.

Vielleicht als Toyota bZ SDN

Tesla, so geht das Gerücht, ist sehr am Batteriesystem von BYD interessiert. Kein Gerücht, sondern ein Faktum ist, dass Toyota 2020 ein Joint Venture mit BYD gegründet hat und die Limousine bZ SDN auf Basis der Plattform 3.0 auf den Markt bringt. Wir rechnen mit einer Präsentation noch in diesem Jahr. Erlkönigfotos deuten darauf hin, dass die Serienversion des Toyota bZ SDN exakt der von Akio Toyoda im Dezember 2021 vorgestellten Studie gleicht. So könnte der BYD Seal zuerst über den Umweg Toyota bZ SDN zu uns kommen.

