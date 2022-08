Batterie als Karosserieteil: Chinesisches E-Auto BYD Seal mit innovativem Akku

Build Your Dreams, frei übersetzt etwa: Erschaffe Deine Träume. Darunter, so lächelten viele 2003 abschätzig über die frisch gegründete BYD Auto Company, haben sie es in China wohl nicht. Inzwischen ist BYD zu einem der härtesten Konkurrenten auf dem weltweiten Markt der Elektromobilität geworden. Zuerst bei Bussen und Nutzfahrzeugen, jetzt auch bei Pkws. Das neueste Modell von BYD ist der Seal. Diese Limousine vereint so viele Innovationen im Batteriesystem, dass man ohne Übertreibung von einem Superlativ sprechen kann. Ob und wann sie nach Deutschland kommt, ist offen.

Der Mischkonzern BYD produziert die Batteriezellen für seine Elektroautos selbst. Im Fall des Seal werden auf der "Plattform 3.0" die sogenannten Blade-Batterien eingebaut, die aus LFP-Zellen bestehen. Sie kommen ohne Nickel und Kobalt aus, sind preisgünstiger und dauerhafter haltbar. Außerdem gibt es anders als bei in Europa üblichen NMC-Formaten (dem Kürzel für die Kathodenmaterialien Nickel, Mangan und Kobalt) nahezu kein Risiko des thermischen Durchgehens, dem gefürchteten Thermal Runaway. Deshalb können die LFP-Zellen besonders dicht gepackt werden.

LFP, 800 Volt und Cell-to-Body

Das müssen sie auch, denn die Schwäche der LFP-Zellen ist die vergleichsweise schlechte Energiedichte. Das muss kein Mangel sein, wie das einzige hierzulande in nennenswerten Stückzahlen verkaufte Elektroauto mit dieser Zellchemie beweist: Es ist die Basisversion des Tesla Model 3 mit zurzeit etwa 60 kWh Energiegehalt. Tesla hat auch gezeigt, dass es möglich ist, das schlechte Ladeverhalten bei Kälte durch eine gezielte Vorkonditionierung abzumildern.