Bauer verklagt Volkswagen, fordert rasches Ende für Verbrennungsmotoren

In einem Klimaschutz-Streit zwischen einem Biobauern und dem Autokonzern Volkswagen (VW) entscheidet das Detmolder Landgericht am Freitag über das weitere Vorgehen. Der 62-jährige Landwirt fordert von dem Konzern, den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren in diesem Jahrzehnt drastisch herunterzufahren und 2030 ganz einzustellen. Er sieht Volkswagen als zweitgrößten Autokonzern der Welt mitverantwortlich dafür, dass er im Zuge des Klimawandels erhebliche Schäden erlitten und eine schwere Zukunft vor sich hat.

Die Klage wird von Greenpeace unterstützt. VW weist die Vorwürfe zurück und hat die Abweisung der Klage beantragt. In einer Erwiderungsschrift argumentiert VW unter anderem, dass die Nutzung von Autos im Einflussbereich der Fahrer liege. Zudem betont VW Fortschritte in der Elektromobilität.

Die allerdings reichen dem Kläger nicht aus. Bei einer Verhandlung im Mai äußerte das Gericht Kritik an den Vorwürfen, gab dem Kläger aber die Möglichkeit zur Konkretisierung. Das Gericht könnte die Klage am Freitag abweisen. Nach Aussage eines Gerichtssprechers ist aber "überwiegend wahrscheinlich", dass wegen der neu formulierten Anträge wieder eine mündliche Verhandlung zu einem neuen Verhandlungstermin anberaumt wird.

Lesen Sie auch Abgasbetrug von Volkswagen: Keine Lösung für Rechtsdienstleister Myright

(ds)