Beidou-3: China vervollständigt GPS-Konkurrenten

China hat sein weltumspannendes satellitengestütztes Navigationsnetzwerk Beidou-3 fertiggestellt. Am Dienstag startete der letzte der 35 Satelliten des 10 Milliarden US-Dollar teuren Konkurrenten unter anderem des US-amerikanischen Global Positioning System (GPS) vom Weltraumbahnhof Xichang im Süden Chinas. Eine dreistufige Trägerrakete des Typs "Langer Marsch 3B" brachte den Satelliten in eine geostationäre Umlaufbahn.

Mit dem letzten Beidou-3-Satelliten hat China nun ein satellitengesteuertes Navigationsnetzwerk, das weltumspannend funktioniert, berichtet die BBC. Die Versionen Beidou-1 und Beidou-2 boten bisher lediglich eine lückenlose Abdeckung des Asien-Pazifik-Raums. Mit Beidou-3 steht damit neben dem US-amerikanischen GPS, dem russischen GLONASS und dem europäischen Galileo ein weiteres weltweites Navigationsnetzwerk zur Verfügung.

Basis für Beidou-4

Nach Plänen Chinas soll das System bis 2035 zu einem "allgegenwärtigen, integrierten, umfassenden nationalen Positionsbestimmungs-, Navigations- und Zeitsystem" ausgebaut werden. Wie aus einem Dokument des China Satellite Navigation Office zu Beidou der vierten Version hervorgeht, soll Beidou-3 dafür das Kernsystem bilden.

Die Basisversion von Beidou-3 wurde bereits im Dezember 2018 in Betrieb genommen und steht seitdem für die Allgemeinheit zur Nutzung bereit. Ursprünglich sollte der letzte Satellit des Beidou-3-Systems bereits am 16. Juni an seine Position gebracht werden. Technische Probleme an der Rakete verhinderten jedoch den geplanten Start.

(olb)