Beinah-Kollision im Orbit: Zwei Satelliten wenige Meter aneinander vorbei gerast

In der Erdumlaufbahn ist am Freitag eine Kollision von Weltraumschrott mit womöglich katastrophalen Folgen offenbar nur äußerst knapp ausgeblieben. Das hat die US-Firma Leo Labs ermittelt, die für Satellitenbetreiber den niedrigen Erdorbit kartiert. In einem Abstand von lediglich 6 m seien eine sowjetische Raketenstufe und ein ausrangierter russischer Satellit aneinander vorbeigerast, hätten die Berechnungen ergeben – bei einer Ungenauigkeit von wenigen Dutzend Metern. Gleichzeitig habe sich die Beinahekollision in 984 km Höhe ereignet, einer besonders ungünstigen Umgebung: Wären die Objekte ineinander gerast, wären wahrscheinlich Tausende Trümmerteile entstanden, die Jahrzehnte im Orbit geblieben wären, meint Leo Labs.

Solch eine Kollision sei im Voraus als "Worst-Case-Szenario" ermittelt worden, erläutert Leo Labs auf Twitter. Das liege daran, dass sie in dieser Höhe weitgehend außerhalb unserer Kontrolle sei und wahrscheinlich eine Kettenreaktion mit katastrophalen Folgen auslösen würde. Dabei geht es darum, dass die unzähligen Trümmer, die dabei entstehen würden, weitere Satelliten treffen dürften, was wieder mehr Trümmer zur Folge hätte. Schlimmstenfalls könnten die die gesamte Ebene quasi leerräumen. Laut Leo Labs ist die auch deshalb so gefährdet, weil dort etwa 160 dieser Raketenstufen unterwegs sind und etwa genau so vielen Nutzlasten, die vor Jahrzehnten dort platziert wurden.

Den Daten der US-Firma zufolge sind die beiden Objekte mit einer relativen Geschwindigkeit von etwa 11 Kilometern pro Sekunde (fast 40.000 km/h) aufeinander zugerast. Ihr Beinahezusammenstoß verdeutlicht einmal mehr die wachsende Gefahr durch Weltraumschrott. Immer mehr Trümmer von bereits erfolgten Kollisionen und Waffentests sowie Raketenteile und ausrangierte Satelliten rasen mit immensen Geschwindigkeiten um die Erde. Eine einzige Kollision könnte katastrophale Folgen für die ganze Raumfahrt haben. Raumfahrtagenturen, die Wirtschaft und Forschungseinrichtungen haben das Problem erkannt und vermehrt wird nach möglichen Lösungen und Gegenmaßnahmen gesucht.

