Belkin: iPhone-MagSafe-Mount für Continuity Camera auch für den Desktop

Die Kameraeinheit im iPhone schlägt reguläre Webcams normalerweise um Längen – inklusive der in iMac, Studio Display oder MacBook integrierten FaceTime-Kameras. Apple ermöglicht Nutzern daher seit macOS 13 alias Ventura, mit der Funktion Continuity Camera ("Integrationskamera") ein iPhone drahtlos als Webcam zu verwenden. Zusätzliche Apps – wie zuvor – sind nicht mehr notwendig. Zur Montage wird allerdings spezielle Hardware benötigt. Der Peripheriespezialist Belkin hat nach einem entsprechenden Zubehör für Mac-Notebooks nun auch eine Variante für den Desktop vorgestellt.

Nun auch für den Schreibtischmonitor

Der "Belkin iPhone Mount (MagSafe kompatibel) für Mac Desktops", wie die deutsche Bezeichnung recht umständlich heißt, wird von Apple quasi als offizielles Zubehör angeboten und steht derzeit nur über den Apple Online Store sowie die Retail-Läden des Konzerns zum Kauf bereit. Allerdings ist der Artikel momentan "ausverkauft", die Lieferbarkeit dürfte sich erst in einigen Wochen verbessern.

Im Vergleich zur Version für MacBooks ist die Hardware sowohl teurer (um 10 Euro) als auch voluminöser. Gedacht ist das Produkt unter anderem für iMacs, Studio Display sowie Pro Display XDR, eine Verwendung sollte aber auch bei Bildschirmen anderer Hersteller möglich sein."Kompatibel mit den meisten externen Bildschirmen und Monitoren" schreibt Belkin dazu.

Magnetischer Halt via MagSafe

Wie üblich wird – wie der Name schon sagt – das iPhone selbst per MagSafe mit dem Mount verbunden. Es muss sich also mindestens um ein iPhone 12 oder höher (bis rauf zum iPhone 14) handeln, da frühere Modelle noch kein MagSafe haben. Alternative Halterungen, die oft auch günstiger sind, kommen ohne Magnetanschluss aus.

Noch interessant ist, dass der Belkin-Mount für den Desktop eine Zusatzfunktion mitbringt, die der Notebook-Variante fehlt. Er ist nämlich zu 1/4"-Stativgewinden kompatibel, kann also auch auf einem Kameraständer montiert werden. Der Neigungswinkel am Monitor ist mittels Kippfunktion von 0 bis 25 Grad einstellbar. Die Kamera des iPhone lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen.

(bsc)