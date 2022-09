Benzin und Diesel in Deutschland teurer als in den Nachbarländern

Ein Liter Superbenzin E5 hat am 5. September an deutschen Tankstellen im Tagesdurchschnitt 2,07 Euro gekostet, ein Liter Diesel 2,16. Damit sind die Preise in Deutschland nach dem Auslaufen des Tankrabatts Ende August höher als in den meisten direkten EU-Nachbarländern, teilte das Statistische Bundesamt mit. Noch Mitte August seien Benzin und Diesel an deutschen Tankstellen niedriger oder ähnlich hoch wie in den meisten direkten EU-Nachbarstaaten Deutschlands gewesen.

Nur in Dänemark mit 2,04 und in den Niederlanden mit 2,01 sei der Preis für E5 am 5. September ähnlich hoch wie in Deutschland gewesen. Beim Diesel sieht es anders aus: "In Dänemark, das Land mit den höchsten Diesel-Preisen unter Deutschlands EU-Nachbarn, kostete ein Liter Diesel 2,07 und damit 9 Cent weniger als in Deutschland, in den Niederlanden 11 Cent weniger", schreibt das Statistische Bundesamt.

Diesel-Preisniveau seit 26. August höher als vor dem Tankrabett

Durch den Tankrabatt wurde seit dem 1. Juni 2022 die Energiesteuer auf Kraftstoffe für Benzin um 29,55 Cent pro Liter und für Diesel um 14,04 Cent pro Liter gesenkt. Am 30. Mai 2022 war Superbenzin unter den EU-Nachbarstaaten nur an Tankstellen in Dänemark und in den Niederlanden teurer gewesen als in Deutschland, Diesel nur in Dänemark.

Am 31. Mai 2022 hatte Diesel in Deutschland noch 2,04 pro Liter gekostet. Benzin war dagegen auch Anfang September noch deutlich günstiger als am 31. Mai 2022, als für einen Liter E5 2,21 fällig wurden. Am 4. September 2022 musste an deutschen Tankstellen für Diesel 24 Cent mehr gezahlt werden als drei Wochen zuvor, für E5 31 Cent. Seit dem 26. August 2022 waren die Preise für Diesel an deutschen Tankstellen höher als vor Einführung des Tankrabatts.

Kraftstoffpreise am 5. September 2022 E5 Diesel Polen 1,38 1,61 Luxemburg 1,61 1,83 Frankreich 1,62 1,78 Tschechien 1,64 1,85 Belgien 1,69 2,02 Österreich 1,74 1,90 Niederlande 2,01 2,05 Dänemark 2,04 2,07 Deutschland 2,07 2,16

Am 21. Februar 2022, zwei Tage vor der Invasion Russlands in die Ukraine, hatte ein Liter E5 1,80 und Diesel 1,66 Euro gekostet. "Die Höchststände vom März werden aktuell zwar nicht erreicht, wegen der nach wie vor hohen Rohölpreise befinden sich die Preise für Mineralölprodukte wie Kraftstoffe aber weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau", schreibt das Statistische Bundesamt.

(anw)