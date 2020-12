Bereit für PHP 8: Den Stack entrümpeln für eine bessere Performance

Arne Blankerts, Mitbegründer und Berater bei thePHP.cc, gibt am 15. Dezember einen Online-Workshop mit dem Titel "Der PHP-Stack in 2021: modern, skalierbar und flexibel" und knüpft damit an die Online-Konferenz betterCode() PHP 8 vom 26. November an. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet sich die Möglichkeit, anhand praktischer Beispiele ihre PHP-Kenntnisse weiter zu vertiefen.

Den PHP-Stack entrümpeln

Die aktuelle Hauptversion PHP 8 bringt nicht nur neue Features für die Sprache, sondern arbeitet nach PHP 7 erneut an der Performance. Um jedoch vollumfänglich von der gesteigerten Geschwindigkeit zu profitieren, muss auch der Rest des Stacks den Anforderungen zeitgemäßer PHP-Anwendungen genügen und etliche technische Voraussetzungen erfüllen. Das sind Anforderungen und Voraussetzungen, die der klassische LAMP-Stack kaum bis gar nicht abbilden kann. Zeit also, nicht nur auf PHP 8.0 zu aktualisieren, sondern auch den gesamten Stack zu entrümpeln.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer steigen nach einer detaillierten Betrachtung der Möglichkeiten zur Optimierung und ihrer jeweiligen technischen Voraussetzungen direkt in die Praxis ein und erstellen gemeinsam mit Arne Blankerts einen hoch skalierbaren und modernen PHP-Stack. Auch das Thema Sicherheit spielt dabei eine Rolle.

Weitere Details auf der Webseite

Nähere Informationen zu den nötigen Vorkenntnissen und zu den technischen Anforderungen des Workshops finden sich auf der Webseite der Veranstaltung. Interessierte können für 449 Euro (zzgl. 16 Prozent MwSt.) ein Ticket erwerben. Auf der Webseite zur Konferenz betterCode() PHP 8 finden sich zudem Informationen zu zwei weiteren Workshops rund um PHP.

betterCode() ist eine neue Marke von heise Developer und dpunkt.verlag, unter deren Dach Online-Konferenzen durchgeführt werden.

(mdo)