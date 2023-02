Bericht: Apple streicht Posten des Industriedesignchefs

Apples Designabteilung ist bei dem Unternehmen von zentraler Bedeutung. Als Chief Design Officer Jony Ive 2019 den iPhone-Hersteller verließ, gab es anfangs große Ängste, dass dies negative Auswirkungen auf die Produkte haben könnte. Doch das unter Ive zusammengestellte Team übernahm, zudem half Ive zwischenzeitlich auch noch aus. Doch nun geht mit Hardware-Design-Chefin Evans Hankey die inoffizielle Nachfolgerin von Ive. Da es Apple bislang nicht zu gelingen scheint, Ersatz zu finden, wird das Unternehmen nun wohl jetzt zu einer radikalen Lösung greifen: Es soll einer Meldung vom Donnerstag zufolge keinen neuen Industriedesignchef mehr geben.

Kein Ersatz für Evans Hankey

Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schreibt, sollen die Industriedesigner des Konzerns künftig direkt an den mächtigen Chief Operating Officer Jeff Williams berichten, der wiederum direkt unter CEO Tim Cook angesiedelt ist und eng mit diesem zusammenarbeitet. Die Vizepräsidentin für Industriedesign, Evans Hankey, werde nicht ersetzt, wenn sie das Unternehmen in den kommenden Monaten verlässt, so informierte Kreise. Apple nahm zu dem Bericht keine Stellung. Die Kerngruppe von ungefähr 20 Industriedesignern hat nun also Williams als neuen Boss. Um die Arbeit besser zu verteilen, sollen einige der am längsten bei Apple beschäftigten Designer jedoch "größere Rollen" erhalten. Was das konkret bedeutet, bleibt abzuwarten.

Die Entscheidung verwundert, weil sie die Wichtigkeit des Industriedesigns herunterzuschrauben scheint. Williams hat als COO noch viel mehr Aufgaben, darunter, den Konzern grundsätzlich am Laufen zu halten. Hankey war zudem nicht lange an der Spitze des Industriedesigns: Sie übernahm 2019 von Ive. Alan Dye, der Chef des Softwaredesigns, behält seinen Posten, was zu der merkwürdigen Situation führt, dass dieser Bereich einen "echten" Boss hat, das Industriedesign hingegen nur Williams.

Probleme bei der Nachfolgersuche

Apple soll Schwierigkeiten gehabt haben, eine Nachfolge für Hankey zu finden. Es kämen nur noch wenige Personen intern in Frage, hieß es im vergangenen November. Im Designteam rumort es sowieso: Seit Ives Abgang 2019 sollen mindestens 15 Mitarbeiter den Konzern verlassen haben. Viele gingen sogar zu Ives eigener neuer Firma LoveFrom. Außerhalb der Firma einen neuen Industriedesignchef zu suchen, hat Apple unterlassen, da man das Team nicht zerstören wollte, hieß es bereits im Herbst. Auch sei eine Beförderung Dyes keine Lösung gewesen, da dies zu Verstimmungen geführt hätte.

Hankeys Entscheidung sei für viele überraschend gewesen, schreibt Bloomberg. COO Williams soll beschlossen haben, ihre Position nicht nachzubesetzen. Damit werden die Bereiche Operations und Design näher zusammenrücken – ob das gut oder schlecht ist, bleibt abzuwarten. Williams war auch stark an der Entwicklung der Apple Watch beteiligt. In den letzten Monaten gab es immer mehr Kritik an Apples Design. So kam das neue iPad 10 mit diversen merkwürdigen Entscheidungen bei der Hardware, dem HomePod 2 hatte Apple gar keinen neuen Look verpasst.

(bsc)