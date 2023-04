Bericht: Chef der nationalen Gesundheitsagentur soll abberufen werden

Dr. Markus Leyck Dieken verlässt nach Informationen von The Pioneer die Gematik.

Einen Nachfolger für den aktuellen Chef der nationalen Gesundheitsagentur für die Digitalisierung soll es bereits geben. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher noch nicht.

Gematik und BMG sprechen von Spekulationen

Auf Nachfrage von heise online hielt sich die Gematik bedeckt: Man äußere sich nicht "zu Personalspekulationen". Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums äußerte sich ähnlich: "Markus Leyck Dieken genießt das Vertrauen des Bundesgesundheitsministers. Sein Vertrag läuft bis Mitte 2024. Zu Personalspekulationen äußern wir uns nicht."

Leyck Dieken hatte seit seinem Amtsantritt im Juli 2019 dafür gekämpft, der Gematik eine größere Durchsetzungskraft gegenüber den vielen Gesellschaftern wie den Ärzte-, Apotheker- und Krankenkassenverbänden zu verleihen. Dies schien mit der Digitalstrategie für das Gesundheitswesen aufzugehen, das vorsieht, die Gematik zu 100 Prozent dem Bundesgesundheitsministerium zu unterstellen. Doch offenbar war der Gematik-Chef einigen Protagonisten im Ministerium "zu selbstbewusst und eigenständig" geworden, wie Apotheke Adhoc mit Bezug auf The Pioneer berichtet.

Kritik an Leyck Dieken hat es vor allem in Bezug auf seine Einstellung zum Datenschutz beim E-Rezept gegeben – etwa, dass er eine Sicherheitslücke für einen erneuten Zugriff auf die E-Rezept-Daten bewusst in Kauf genommen habe.

(mack)