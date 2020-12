Bericht: Der größte Smartphone-Chip-Produzent heißt Mediatek

Die Smartphones von Apple, Samung und anderen Herstellern werden allesamt von einem ARM-Prozessor angetrieben. Bekannte Chip-Produzentensind etwa Qualcomm, Apple, Samsung und HiSilicon, ein Tochterunternehmen von Huawei. Von diesen Unternehmen stammen die schnellen SoCs (Systems on Chip), die in den Oberklasse-Geräten der Smartphone-Hersteller sitzen.

Weniger bekannt, aber durchaus erfolgreich sind die SoC-Hersteller Mediatek und Unisoc: Die Marktforscher von Counterpoint Research setzen Mediatek in ihrer letzten Untersuchung auf Platz 1 der Smartphone-Chipsatz-Hersteller. 31 Prozent aller im dritten Quartal verkauften Smartphones weltweit sollen mit einem Mediatek-Chipsatz laufen, das entspricht etwa 100 Millionen Smartphones. Auf den Plätzen folgen Qualcomm mit 29 Prozent Marktanteil sowie Apple, HiSilicon und Samsung mit jeweils 12 Prozent, den mageren Rest von 4 Prozent besetzt Unisoc.

Verbreitung der 5G-Technik

Mediatek hat zwar auch schnelle und teure SoCs im Angebot, aber die Analysten verorten deren Chips vor allem in Geräten aus der Preisklasse zwischen 100 und 250 US-Dollar. Zudem vermuten sie, dass Qualcomm sich im bald ablaufenden vierten Quartal 2020 wieder an die Spitze schieben könnte. Das US-Unternehmen läge bei 5G-fähigen Chipsätzen mit 39 Prozent Marktanteil an der Spitze, durch die immer weiter fortschreitende Verbreitung dieser Technik dürfte der Marktanteil auch insgesamt also noch weiter steigen. Die Analysten vermuten, dass ein Drittel aller in diesem Quartal verkauften Smartphones in 5G-Netzen funken kann.

Schaut man nicht auf die Stückzahlen, sondern auf den Umsatz, liegt Mediatek jedoch ein großes Stück hinter Qualcomm: Laut den Analysten von IC Insights kommt Qualcomm in diesem Jahr auf fast 20 Milliarden US-Dollar, Mediatek erreicht knapp die Hälfte. (ll)