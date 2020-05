Bericht: Nachrichten-App auf dem Mac kommt bald vom iPhone

Apple hat offenbar vor, seine Nachrichten-App auf dem Mac künftig komplett umzukrempeln. Die Anwendung zum Lesen von iMessages soll in macOS 10.16 nicht mehr eine Eigenentwicklung für den Mac sein, sondern auch der Anwendung für iOS beziehungsweise iPadOS basieren. Das berichtet 9to5Mac unter Berufung auf geleakten Code einer Vorabversion von iOS 14.

Hoffnung auf Feature-Parität

Apple hat in Catalina (macOS 10.15) bereits einige kleinere Programme mit Hilfe der sogenannten Catalyst-Technik von seinen Mobilplattformen auf den Mac portiert, darunter die Aktien-Anwendung, Podcasts und das Sprachmemo. In der nächsten macOS-Version könnten nun auch die wichtige Nachrichten-App, die auf Englisch Messages heißt, hinzukommen.

Vorteil wäre, dass es Apple so möglich ist, leichter Feature-Parität zwischen macOS und iOS beziehungsweise iPadOS herzustellen – in der Vergangenheit zuckelte die Nachrichten-App auf dem Mac funktionsmäßig öfter hinter der Mobilvariante hinterher.

Einschränkungen bei Catalyst-Apps

Es gab zuvor auch Gerüchte, laut denen Apple seine Musik-Anwendung unter macOS, die iTunes in Catalina abgelöst hat, ebenfalls mit Hilfe von Catalyst von seinen Mobilplattformen portieren will – bislang gab es hier aber noch keine entsprechende Umsetzung. Auch hier könnte macOS von mehr und aktuelleren Funktionen profitieren; allerdings fehlen der Mobilvariante Verwaltungsfeatures, die in der Musik-Anwendung von iTunes übernommen wurden.

Catalyst-Apps haben wiederum einige Einschränkungen bei Bedienung und Menü-UI – Apple ist sich dieser Probleme allerdings bewusst und reicht dieser schrittweise nach. Dennoch sind Catalyst-Apps von nativen Mac-Apps noch deutlich unterscheidbar. Apple hatte vor kurzem auch sogenannte Universal Purchases eingeführt, mit denen man Apps für macOS und andere Plattformen in einem Aufwasch erwerben kann.

