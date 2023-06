Bericht: Oracle streicht hunderte Stellen in Gesundheitssparte

Softwarekonzern Oracle streicht einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Insider zufolge hunderte Stellen. Die Kürzungen sollen die Gesundheits-IT-Sparte treffen, zu der auch das im vergangenen Jahr übernommene Unternehmen Cerner gehört. Neben den Kürzungen würden auch Job-Angebote zurückgenommen und offene Stellen nicht besetzt. Insider beruft sich dabei auf drei mit den Vorgängen vertraute Personen. Grund sollen hauptsächlich Probleme bei Cerner mit einem Großauftrag der US-Regierung sein.

Oracle hatte die Übernahme von Cerner im Juni 2022 abgeschlossen. Mit einer Kaufsumme von 28,3 Milliarden US-Dollar ist es die größte Übernahme in der Geschichte von Oracle. Cerner hat seinen Sitz in North Kansas City im US-Bundesstaat Missouri und bietet vor allem Systeme zur Verwaltung von Gesundheitsdaten an. Das Unternehmen ist auch in Deutschland präsent, mit Sitz in Idstein bei Frankfurt am Main. Das Unternehmen hatte zur Übernahme laut der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg rund 25.000 Mitarbeiter. Bereits im März gab es Bloomberg zufolge Entlassungen bei Cerner. Generell streichen Techkonzerne derzeit reihenweise im großen Stil Stellen.

(axk)