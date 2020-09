Bericht: Superleichtes ARM-MacBook noch dieses Jahr

Apple hat aktuell kein einziges Leicht-Notebook im Angebot. Schon im vergangenen Jahr fiel das beliebte MacBook mit 12 Zoll großem Display aus dem Programm. Nun gibt es Hoffnung, dass der Konzern bald Abhilfe schaffen wird: In einem Bericht aus Taiwan, der sich auf Informationen aus Apples Lieferkette stützt, heißt es, das Unternehmen werde noch in diesem Jahr ein "super-leichtgewichtiges MacBook" auf den Markt bringen – natürlich mit ARM-Chip, genauer dem neuen "A14"-Chip in seiner "X"-Variante, die auch für das iPad geeignet wäre.

Gewicht unter einem Kilogramm

Wie die China Times weiter schreibt, soll ein Retina-Bildschirm verbaut sein, ein USB-C-Interface mitkommen und das Gewicht bei unter einem Kilogramm liegen. Das 12-Zoll-MacBook mit Intel-Chip wog 920 Gramm. Der Akku soll dank der stromsparenden ARM-Architektur samt Apple-Optimierungen 15 bis 20 Stunden durchhalten. Mit einem Lieferbeginn ist angeblich bis Ende des Jahres zu rechnen.

Tonga mit langer Laufzeit

Frühere Berichte hatten ein kompaktes MacBook mit ARM-Chip bislang nicht erwähnt. So glaubt der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities an ein ARM-gestütztes MacBook Pro für dieses Jahr; später dann ein MacBook Air. Allerdings passt ein Nachfolger des 12-Zoll-MacBook eigentlich besser ins Bild – es galt unter vielen Usern sogar als iPad-Alternative und war sehr beliebt. Ein ARM-Prozessor könnte es zudem leistungsstark machen. Der Codename laute "Tonga", so der Bericht.

ARM-iMac braucht noch ein bisschen

Die China Times berichtet weiterhin über den ersten iMac mit ARM-Chip, der allerdings angeblich erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen soll. Die Maschine werde eine speziell entwickelte GPU-Einheit enthalten, die von Apple kommt. Der Codename der neuen Maschine laute "Lifuka". Das Design will Apple angeblich erstmals seit vielen Jahren wieder anpassen – zuletzt kamen neue Intel-iMacs mit altem Design auf den Markt. (bsc)