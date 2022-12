Bericht: Twitter-Mitarbeiter müssen eigenes Toilettenpapier mitbringen

Um die Kosten für den Betrieb von Twitter weiter zu senken, ergreift Elon Musk anscheinend drastische Maßnahmen: Kosten für Hausmeister- und Sicherheitsdienste seien gekürzt worden – in einigen Fällen haben Mitarbeiter in der Folge ihr eigenes Toilettenpapier mit ins Büro bringen müssen, wie aus einem Bericht der New York Times hervorgeht. Zudem drohe nach Einstellung der Mietzahlungen, die Räumung der Büros. In den letzten Wochen habe Twitter durch Einsparungen bei der Miete und der Nichtzahlung von Dienstleistungen Beträge in Millionenhöhe eingespart.

Server abgestellt

Weiter heißt es in dem Bericht, Musk habe veranlasst, dort diverse Server abzuschalten, wie er selbst auf Twitter bestätigte. Mitarbeiter äußerten Sorgen darüber, dass die Abschaltungen zu Störungen führen könnten. Dennoch habe das Einsparen Priorität gehabt. Am Mittwoch meldeten Anwender auf der ganzen Welt Störungen bei Twitter. Webüberwachungsdienste wie Netblocks und DownDetector bestätigten, dass die Störungen ungefähr fünf Stunden anhielten. Manche wurden unerwartet abgemeldet, während andere beim Besuch der Seite auf Fehlermeldungen stießen.

Bisher gibt es laut New York Times keine Erklärung von Twitter darüber, was den vorübergehenden Ausfall verursachte, der Nutzer in Großbritannien, Kanada, Deutschland, Italien und Indien betraf. Gegenüber der Zeitung erklärten mit der Twitter-Infrastruktur vertraute Personen, dass die abgeschalteten Server im Rechenzentrum von Sacramento eigentlich als Backup-Rechenkapazität gedacht waren. Eine Anfrage der New York Times dazu, bleibt bisher unbeantwortet.

In einem Tweet am 29. Dezember sagte Musk, dass das Unternehmen "erhebliche Änderungen der Backend-Serverarchitektur" eingeführt habe, wodurch Twitter künftig schneller werden soll.

Derzeit scheint es immer wieder zu Störungen bei Twitter zu kommen. Betroffene berichten, dass die Seite bei ihnen nicht lädt, dass Login-Versuche fehlschlagen. Auch das Retweeten, Antworten oder Tweeten sei zwischenzeitlich nicht möglich. Oft sei dies bei der Desktop-Version der Fall, aber auch mobil gebe es Störungen.

Angesichts roter Zahlen und immenser Schulden, die dem Unternehmen bei der Übernahme aufgebürdet wurden, will Musk die Kosten für Twitter senken. 13 Milliarden von der Kaufsumme von 44 Milliarden Dollar wurden Twitter als Bankschulden aufgebürdet, den Rest steuerten Investoren wie Oracle-Mitbegründer Larry Ellison, die Qatar Holding und der saudische Prinz Alwaleed Bin Talal Alsaud bei.

Musk entließ etwa 75 Prozent der Belegschaft des Unternehmens – um Kosten zu sparen. Laut einem internen Dokument, welches der New York Times vorliege, versucht Musk seit Anfang November die Arbeitskosten um 500 Millionen US-Dollar zu reduzieren.

Immer wieder gibt es neue Bestrebungen von Musk, Geld einzusparen und Teile von Twitter zu monetarisieren, etwa bei Twitter Blue. Bereits vor der Übernahme hatte Musk auch die Monetarisierung von Zitaten überlegt.

(mack)