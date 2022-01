Bericht aus Lieferkette: "AirPods Pro 2" im Anmarsch

Die AirPods Pro könnten endlich ein Update vertragen. Nun scheint sich langsam etwas zu tun: Apples Fertiger in Asien bereiten sich einem Bericht des Elektronikfachblatts DigiTimes zufolge auf die Produktion und baldige Auslieferung der Geräte vor, die im zweiten Halbjahr beginnen könnte.

Noch nicht ganz drei Jahre alt

Apples erste Stöpsel mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) sind bereits seit Herbst 2019 auf dem Markt und werden seither unverändert verkauft – mit Ausnahme der Tatsache, dass seit Oktober 2021 eine MagSafe-fähige Ladehülle mitgeliefert wird, die sonst jedoch nichts am Funktionsumfang ändert.

Gerüchte zu den "AirPods Pro 2" gibt es schon seit dem vergangenen Jahr. So soll sich am Design angeblich nicht viel ändern – wobei es auch Beobachter gibt, die meinen, dass Apple den "Stängel" der ikonischen Stöpsel verkürzen könnte. Klar scheint zu sein, dass das neue Ladecase integrierte "Luftlöcher" zum Durchlassen von "Wo ist?"-Findeklängen haben wird – und möglicherweise auch noch eine Einkerbung, um erstmals eine Tragekordel zu befestigen. Letztere könnte Apple dann selbst vermarkten, was dem Konzern einmal mehr margenstarke Zubehörverkäufe bescheren würde.

Weitere Neuerungen

Weiterhin wird erwartet, dass die "AirPods Pro 2" erstmals auch Lossless-Klänge wiedergeben sollen. Wie das technisch möglich sein wird, bleibt allerdings Apples Geheimnis. Der Konzern wünscht sich aber mehr Bluetooth-Brandbreite und könnte gegebenenfalls proprietäre Protokolle einsetzen, um iPhone, Mac und iPad mit den Stöpseln zu verwbinden.

Apple hatte zuletzt seine AirPods überholt. Die AirPods 3 orientieren sich optisch an den AirPods Pro, haben aber kein ANC. Dafür sitzen sie weniger abgeschlossen in den Ohren, was manchem Nutzer gefällt. Sie sind weiterhin preiswerter als die AirPods Pro. Weiterhin macht Apples sich mit seinen Beats-Produkten zunehmend selbst Konkurrenz. Zuletzt kamen mit den Beats Fit Pro vergleichsweise preiswerte ANC-Stöpsel hinzu, die allerdings erst in diesem Frühjahr nach Europa kommen. (bsc)