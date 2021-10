Berichte über Produktionsprobleme beim iPhone 13

Wer sich für ein iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max interessiert, muss womöglich noch eine ganze Weile warten, wenn er eines der neuen Apple-Smartphones aktuell bestellt und keine Ware im Laden vorhanden ist. Schon ein Blick auf Apples eigene Bestellseite zeigt je nach Modell Wartezeiten von bis zu sechs Wochen. Bei weniger populären Modellen wie dem 13 mini kann man jedoch in Ladengeschäften und bei Mobilfunkern Glück haben.

Kamera-Komponenten kommen nicht

Die neuen 2021er iPhones scheinen Apples Fertigern ernste Schwierigkeiten zu machen. So berichtet die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei Asia, dass besonders Komponentenfertiger aktuell Schwierigkeiten hätten, ihre Produktionsquote zu halten.

Als Beispiel wird ein wichtiger Hersteller von Kamerakomponenten genannt, der nicht in China, sondern in Vietnam ansässig ist. Er liefert Teile für die optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung (Optimal Image Stabilization, OIS), die Apple nun in allen iPhone-Modellen des neuen Jahrgangs verbaut. Probleme beim Aufbau der Produktion sowie Restriktionen aufgrund der Delta-Welle des Coronavirus sorgen demnach für Verlangsamerungen. Man könne dann im Rest der Produktion nur warten, zitiert Nikkei Asia einen Insider. Auch in den kommenden Wochen könnte es in der Endmontage bei Foxconn zu Verzögerungen kommen, heißt es weiter.

Apple wird eigentlich bevorzugt

Die Probleme treten auf, obwohl Apple eigentlich grundsätzlich bei der Versorgung mit Komponenten bevorzugt wird – aufgrund seiner Abnahmemengen und Produktionsgrößen. Laut einem Bericht des Elektronikfachblatts DigiTimes aus Taiwan bekommt Apple bei Herstellern bestimmter Komponenten wie den Mini-Motoren für Kameramodule explizit Vorzug gegenüber großen chinesischen und koreanischen Herstellern im Land.

Apple hofft auf eine schnelle Produktionsausweitung beim iPhone 13 – die Nachfrage scheint, trotz der Tatsache, dass die Geräte über kein neues Design verfügen, groß zu sein.

(bsc)