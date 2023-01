Beschädigte Sojus-Kapsel: NASA hat SpaceX wegen Rückholung von ISS-Crew gefragt

Bei der Frage, wie drei Raumfahrer notfalls von der ISS geholt werden könnten, deren Raumkapsel inoperabel beschädigt ist, hat sich die NASA nun auch an SpaceX gewandt. Das hat die US-Weltraumagentur in einem Blogeintrag öffentlich gemacht. Ob das US-Raumfahrtunternehmen darauf geantwortet hat und was, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Nach einem Kühlmittelleck an der Sojus-Raumkapsel ist unklar, ob die beiden Russen und der US-Amerikaner damit zur Erde zurückkehren können. Vor dem Jahreswechsel hatte die russische Raumfahrtagentur angekündigt, im Januar eine abschließende Entscheidung zum weiteren Vorgehen treffen zu wollen.

Kapsel kann nicht genug gekühlt werden

Das "signifikante Leck" an der Sojus-Kapsel war während der Vorbereitungen für einen Weltraumspaziergang entdeckt worden. Die Raumkapsel kann seitdem nicht mehr ausreichend gekühlt werden. Dabei geht es nicht nur um die Besatzung, sondern auch um die Computer. Wie schwer und folgenreich die Beschädigung ist, weiß man aktuell aber weder bei der NASA noch bei Roskosmos. Mit dem Raumschiff waren die Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der NASA-Astronaut Frank Rubio auf die Station gekommen. Wenn die Raumkapsel als nicht sicher genug eingestuft wird, müsste ein neues Raumschiff zur ISS geschickt werden, in Russland stünde frühestens im Februar eins zur Verfügung.

SpaceX verfügt aktuell über vier Raumschiffe für eine Besatzung, die Crew Dragons. Die Endurance ist aktuell an die ISS angedockt, die Freedom war erst im Oktober von ihrem Jungfernflug zurückgekehrt. Die nächsten Starts der Endeavour und der Resilience sind aktuell für Mitte Februar und März angesetzt, ob und wie weit das notfalls vorgezogen werden könnte, ist unklar. Die Raumfähren könnten unbemannt zur ISS geschickt werden, um die drei Raumfahrer abzuholen. Aktuell liege der Fokus aber noch darauf, die Fähigkeiten der Sojus-Kapsel nach dem Leck zu verstehen, versichert die NASA. Eine Sprecherin der Weltraumagentur hatte vorher bereits gegenüber Reuters erklärt, dass man SpaceX eine Reihe von Fragen gestellt habe, ein Ausweichen auf eine Crew Dragon stehe aber gegenwärtig nicht im Fokus.

(mho)