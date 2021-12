Besser finden: Microsoft baut die Ergebnisseite in Teams um

Eine neue Ergebnisseite soll die Suche in Microsoft Teams verbessern. Sie teilt die Resultate in vier Kategorien ein: Alle, Nachrichten, Personen und Dateien. Wie Microsoft selbst schreibt, sei die erste hiervon für all jene Nutzer gedacht, die nicht genau wüssten, was sie denn finden wollen. Letztlich teilt auch "Alle" die Ergebnisse in Mitteilungen und andere Anwender auf, sortiert nach einer von Teams festgelegten Relevanz.

Jedoch lassen sich in der Suche ebenfalls komplette Fragen formulieren, um zum Beispiel nach einer intern genutzten Abkürzung zu suchen. Hier präsentiert die Kategorie Alle einen Kasten, der aus Dateien und Konversationen eine Antwort generieren soll. Unter diesem finden sich anschließend die regulären Resultate.

Bei der Kategorie Nachrichten lassen sich die gefundenen Mitteilungen deutlich detaillierter filtern: Hier können Nutzer die Ergebnisse feiner aufteilen, um zum Beispiel Bots auszuschließen oder Erwähnungen der eigenen Person aufzuspüren. Zunächst zeigt Teams ausschließlich den relevanten Part an, ein Klick erweitert dies zum kompletten Chat-Verlauf.

Personen liefert geradlinig das Erwartete, ein Klick auf die unterschiedlichen Kontaktdaten startet direkt eine Konversation in Teams. Die Dateien schließlich lassen sich ebenfalls mit weiteren Filtern durchsuchen. Alle Informationen zum Update finden sich im Microsoft-Blog.

(fo)