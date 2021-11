Bestätigt: China betreibt schon zwei ExaFlops-Supercomputer

Die Supercomputing-Messe SC21 wartet mit einer Bestätigung auf, dass in China die zwei weltweit ersten Exascale-Supercomputer laufen: OceanLight und Tianhe-3. Über deren Existenz wurde bisher gemunkelt, jetzt veröffentlicht David Kahaner des Asian Technology Program (ATIP) neue Details zu den Systemen.

Demnach erreicht OceanLight im Linpack-Benchmark eine Spitzenrechenleistung von 1,3 ExaFlops mit doppelter Genauigkeit (FP64) – über einen längeren Zeitraum sind 1,05 ExaFlops drin. Ließe das National Research Center of Parallel Computer Engineering and Technology (NRCPC) den Supercomputer in der Top500-Liste aufführen, wäre er rund doppelt so schnell wie der bisherige Spitzenreiter, der japanische Fugaku.

Exascale seit Anfang 2021

Im OceanLight kommen ShenWei-Prozessoren des chinesischen Herstellers Sunway mit selbstentworfener Hybrid-Architektur bestehend aus unterschiedlichen CPU-Kernen zum Einsatz. Der Großteil der Rechenleistung stammt von 512 Bit breiten Vektoreinheiten analog zu Intels AVX-512. Ein SW39010-Prozessor verwendet eine riesige Anzahl von CPU-Kernen – 390 Stück. ATIP schätzt, dass in 96 Server-Kabinetten jeweils 1024 solcher ShenWei-Prozessoren sitzen, was gut 38 Millionen CPU-Kerne ergäbe. Das System läuft bereits seit dem März 2021.

Noch flotter ist der Tianhe-3 der National University of Defense Technology (NUDT), der im Oktober 2021 mit einem Mix aus ARM-FeiTeng-Prozessoren und Matrix-Rechenbeschleunigern fertiggestellt worden sein soll. Die vorläufige FP64-Spitzenrechenleistung liegt bei 1,7 ExaFlops, anhaltend sind es 1,3 ExaFlops.

Die Planung eines dritten Exascale-Systems mit einer anvisierten Rechenleistung von 2 ExaFlops wurde über den Haufen geworfen, anscheinend weil der beauftragte Hersteller Sugon dicht gemacht hat. Da das System angeblich mit x86-Prozessoren an den Start gehen soll, vermutet ATIP, dass künftig Hardware von AMD zum Einsatz kommen könnte: Zen-4-Prozessoren und Instinct-Beschleuniger analog zum US-amerikanischen Exascale-Supercomputer El Capitan.

