Besuch in Peking: Tim Cook lobt Apples "symbiotische Beziehung" mit China

Apple und China – das war in den vergangenen Monaten (und davor) keine einfache Beziehung. So hatten die langandauernden Covid-19-Maßnahmen in der Volksrepublik dem iPhone-Konzern ganz massiv das Weihnachtsquartal verhagelt, weil die Produktion der Pro-Modelle seiner jüngsten Smartphone-Generation stockte. Nun hat sich Apple-CEO Tim Cook erstmals nach drei Jahren wieder nach China begeben, um in Peking gute Stimmung zu machen. Das berichtet die Financial Times.

Apple 30 Jahre in China

Cook kam zum China Development Forum in Davos, einer Art World Economic Forum der Kommunistischen Partei. Apple könne nicht "begeisterter sein", so Cook bei der Veranstaltung. "Apple und China (...) sind zusammengewachsen, und so ist eine Art symbiotische Beziehung entstanden", sagte er. Apple wird im Jahr 2023 das insgesamt 30. Jahr in China begehen – und fertigt dort noch immer den Hauptteil seiner Produkte.

Was Cook allerdings unerwähnt ließ, ist die Tatsache, dass Apple derzeit massiv versucht, Fertigungskapazität außerhalb der Volksrepublik zu schaffen – besonders in Indien. Dabei bedient sich Apple seiner Auftragsproduzenten wie Foxconn, Wistron oder Pegatron aus Taiwan, aber auch chinesische Firmen wie Luxshare ICT sollen für Apple außerhalb Chinas tätig werden. Das China Development Forum gilt als ein Treffpunkt von CEOs aus allen Weltregionen, die in China tätig sind oder tätig sein wollen. Die diesjährige Ausgabe markiert die Wiederöffnung des Landes nach der langen Corona-Phase. Cooks Reise wurde in Chinas Medien intensiv begleitet, so war er etwa beim Besuch im größten Pekinger Apple-Laden am Freitag zu sehen.

Kritik wegen TikTok

Cooks Besuch wurde in den örtlichen sozialen Medien nicht nur positiv bewertet. So liefen auf dem Kurznachrichtendienst Weibo Videos des TikTok-Chefs Shoz Zi Chew, wie er in der letzten Woche vom US-Kongress streng befragt wurde – dies wurde in Kontrast zum freundlichen Empfang des Apple-Chefs gesetzt.

Cook betonte auf dem China Development Forum, wie groß die Lieferkette Apples in China sei und wie wichtig die Läden im Land sind. Zudem gebe es "Millionen von Entwicklern für iOS" und andere Plattformen in China. Cook sagte, er und sein Team hätten es nicht abwarten können, chinesische Kunden zu treffen. Man sei direkt vom Flughafen in das Hauptgeschäft in Peking gefahren.

