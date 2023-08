Beta-Leak: Neue Hinweise auf Aktionstaste beim iPhone 15 Pro

Seit Erscheinen der Apple Watch Ultra gibt es bei einem ersten Apple-Gerät eine frei belegbare Sondertaste. Damit lassen sich etwa ein Training starten, Kurzbefehle ausführen, Navigationspunkte setzen und einiges mehr. Dass die Technik demnächst auch aufs iPhone kommt, wird schon seit letztem Frühling kolportiert. Allerdings soll sie auf die Pro-Modelle des iPhone 15 – also 15 Pro und 15 Pro Max – beschränkt sein. Nun sind in der jüngsten iOS-17-Beta neue Hinweise auf den "Action Button" aufgetaucht.

Anzeige

Feedback beim Stummschalten

Wie 9to5Mac in der letzten Woche berichtete, stecken sie in der siebten Vorabversion und betreffen konkret neue Muster für haptisches Feedback, die abgespielt werden, wenn der Nutzer das Stummschalten aktiviert oder deaktiviert. Das Vibrationsmuster fällt dabei prominenter aus – was sehr sinnvoll erscheint, wenn es keinen physischen Schalter mehr gibt wie bislang.

Außerdem gab es in früheren Versionen von iOS bislang überhaupt kein haptisches Feedback, wenn man das iPhone wieder auf Laut stellte – schon deshalb, weil der physische Schalter umgelegt werden musste. In iOS 17 Beta 7 ist dafür nun auch haptisches Feedback vorgesehen. Interessanterweise steht die Funktion allerdings noch nicht direkt zur Verfügung, was nahelegt, dass sie für ein unveröffentlichtes iPhone-Modell gedacht ist. 9to5Mac gelang es aber mit einem Trick, das haptische Feedback auszulösen: Es wirke wie ein "festes Klopfen".

Was die Aktionstaste alles können soll

Apple plant für die Aktionstaste in iPhone 15 Pro und 15 Pro Max offenbar eine Reihe von Belegungsmöglichkeiten. Dazu gehört das erwähnte bisherige Stummschalten, das Aktivieren der Taschenlampe, das Einschalten des Nachtmodus, die Aktivierung des Stromsparmodus, der Start von Kurzbefehlen und vieles mehr. Sogar die Anzeige des Home-, Benachrichtigungs- oder Sperrbildschirms soll über den Knopf implementierbar sein, ebenso wie der Start von Barrierefreiheitsfunktionen wie Lupe oder VoiceOver, heißt es.

Wer sich kein iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max kaufen möchte, muss allerdings nicht unbedingt auf einen frei belegbaren "Schalter" verzichten. Schon seit mehreren Jahren kann man die – leider kaum bekannte – Back-Tap-Funktion ("Auf Rückseite tippen") nutzen, um zahlreiche Features aufzurufen – dazu gehört auch Taschenlampe oder Screenshot. Dabei erkennt das iPhone, wenn man es auf der Rückseite antippt. Das Feature ist Teil von Apples iOS-Features zur Barrierefreiheit.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)