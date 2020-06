Beta von Android 11 erscheint später

Die für Mittwochabend geplante #Android11: The Beta Launch Show ist abgesagt: In einem kurzen Tweet gab Google am Samstag bekannt, dass jetzt nicht die Zeit zum Feiern sei. Offenbar bezieht sich das auf die Unruhen in den USA, drückt doch Google-Chef Sundar Pichai auf Twitter seine Solidarität mit der Black Community aus; die US-Seiten von Google und YouTube zeigen ein entsprechendes Banner.

Die Developer Preview von Android 11 ist seit Februar erhältlich, die weitere Fertigstellung verzögerte sich unter anderem aufgrund der Corona-bedingten Absage der Google I/O.

Den Termin für den Betastart am 3. Juni hatte Google erst Anfang Mai bekannt gegeben. Ob damit die pünktliche Fertigstellung von Android 11 gefährdet ist, bleibt unklar – wobei immer nur schwammig vom dritten Quartal die Rede war. Die Android-Entwicklungsumgebung Android Studio 4.0 hat Google vorige Woche veröffentlicht.

(jow)