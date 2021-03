Bethesda-Übernahme: 20 neue Spiele in Microsofts Xbox Game Pass

Microsoft kommt nach der Bethesda-Übernahme direkt zur Sache: Wenige Tage nach Abschluss des 7,5 Milliarden US-Dollar teuren Kaufs werden 20 Titel des US-Publishers in Microsofts Spieleabo Game Pass integriert. Dazu gehört etwa "The Elder Scrolls 5: Skyrim" in der Special Edition, aber auch die Vorgänger "Morrowind" und "Oblivion" sind mittlerweile Teil von Microsofts Spieleabo.

Ebenfalls unbedingt spielenswert ist "Doom Eternal" von id Software. Der Shooter aus dem vergangenen Jahr ist eines der aktuellsten Bethesda-Spiele, die nun dem Game Pass hinzugefügt wurden. Ohnehin kommen Doom-Fans voll auf ihre Kosten: Neben "Doom Eternal" sind "Doom (1993)", "Doom 2", "Doom 3" und "Doom 64" nun Teil von Microsofts-Spieleabo.

"Doom Eternal" im Test von heise online

Zu den weiteren Highlights gehören "Prey" und die "Dishonored"-Spiele. Die komplette Liste der neuen Game-Pass-Titel:

Dishonored Definitive Edition (Konsole, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Konsole, PC, Cloud)

DOOM II (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 3 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 64 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Konsole, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konsole, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Konsole, Cloud)

The Evil Within (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 4 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 76 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (nur Konsole)

Prey (Konsole, PC, Cloud)

Rage 2 (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Konsole, PC, Cloud)

Die Übersicht zeigt, dass nicht alle Titel in der PC-Variante des Game Pass spielbar sind. Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate können einige Titel außerdem per Cloud-Gaming unter anderem auf iOS- und Android-Geräte streamen.

Bethesda-Spiele exklusiv

Während eines Roundtable-Events, das Microsoft zur Ankündigung der Bethesda-Spiele für den Game Pass ausgetragen hat, bekräftige Xbox-Chef Phil Spencer erneut, dass einige künftige Bethesda-Spiele exklusiv für Microsoft-Plattformen verfügbar sein werden. Grundsätzlich sollen alle künftigen Bethesda-Spiele auf Windows, Xbox und Game Pass erscheinen. Es sei aber denkbar, dass Spiele mit einem "Vermächtnis auf anderen Plattformen" auch weiterhin dort erscheinen, sagte Spencer. Damit öffnet er die Tür für einen möglichen Release von künftigen Titeln wie "The Elder Scrolls 6" auf Plattformen wie Playstation und Switch – ein wenig zumindest.

Für Abonnenten des Game Pass sind die neuen Bethesda-Spiele ein echter Mehrwert: Sie umfassen hochwertige Titel, die auf anderen Plattformen teilweise noch sehr teuer sind: "Doom Eternal" kostet bei Steam zum Beispiel noch 60 Euro. Microsofts Game Pass bekommt man im Basisabo für 10 Euro im Monat. Die Ultimate-Version umfasst Game-Streaming und kostet 13 Euro pro Monat.

