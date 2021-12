Beyond Code: Sechs Videos zu effektiverer Teamarbeit in Softwareprojekten

Die Routinearbeit in der Softwareentwicklung ist von Werkzeugen, Frameworks und Architekturen geprägt, häufig geraten Unternehmen und Teams jedoch an nicht-technischen Hindernissen wie der Organisationsstruktur, Arbeitsmethoden, Führung, Kommunikation oder dem Umgang mit Konflikten ins Straucheln. Dahinter stecken vielfältige Gründe, die sich nicht ohne Weiteres aus dem Weg räumen lassen.

Auf der Konferenz Beyond Code, die im Rahmen der Continuous Lifecycle und ContainerConf Mitte Oktober 2021 stattfand, gaben erfahrene Expertinnen und Experten wertvolle Einblicke und Anregungen aus der Praxis, die dabei helfen können, die Zusammenarbeit effektiver und reibungsloser zu gestalten. Sie gaben unter anderem Antworten auf die Frage, wie man besser mit Konflikten umgeht oder wie sich Teammitglieder motivieren lassen, Verantwortung zu übernehmen.

Vorträge im Videopaket

Die in sechs Videos zusammengefassten Vorträge stehen nun im Paket zum Preis von 49,95 Euro all jenen zum Kauf bereit, die an der Beyond Code nicht teilnehmen konnten:

Müssen Konflikte sein? – Was tun, wenn es im Team knirscht und kracht

Niemand übernimmt hier Verantwortung – Wie ändern wir das?

Effizient kommunizieren – wie Ihr Software-Lifecycle davon profitiert

Keine Zeit fürs Lernen...

Speed with(out) direction – Weniger Features und mehr Nutzen ausliefern

Erfahrungsbericht: Auf ins Morgen! Aber da waren wir doch noch nie???

Weitere Details zu den Vorträgen finden sich in der Programmübersicht auf der Website zur Beyond Code. Die Videos stehen über Vimeo als Paket zum Kauf zur Verfügung und können nach dem Erwerb jederzeit gestreamt werden. Auch der Einzelkauf der jeweiligen Videos ist möglich, und zwar zum Preis von je 9,95 Euro.

