Bezahldienst Paypal mit mehr Umsatz und Gewinn

Der Online-Bezahldienst Paypal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatzplus von sieben Prozent abgeschlossen. Die Erlöse lagen mit 7,3 Milliarden US-Dollar am oberen Ende der eigenen Prognose. Der Gewinn stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 1,29 Milliarden US-Dollar (1,18 Milliarden Euro), wie Paypal nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich den roten Zahlen im Vorjahresquartal ist das ein Anstieg um rund 48 Prozent. Chef Dan Schulman sprach von anhaltender Dynamik und deutlichen Zeichen, dass sich die getätigten Investitionen auszahlten.

Das Volumen der umgeschlagenen Zahlungen legte um elf Prozent auf 377 Milliarden US-Dollar zu. Paypal beendete das Vierteljahr mit 431 Millionen Kunden-Accounts. Das waren zwei Millionen mehr als im Vorjahresquartal, aber zwei Millionen weniger als vor drei Monaten. Die Paypal-Aktie sank im nachbörslichen Handel zeitweise um gut sieben Prozent. Die operative Gewinnmarge sank binnen drei Monaten von 22,7 auf 21,4 Prozent, nachdem Paypal die Rückstellungen für Kredite an Händler erhöhte.

Für das zweite Halbjahr erwartet Paypal positive Impulse aus einem Deal mit der Beteiligungsgesellschaft KKR, die Paypal über mehrere Jahre die Forderungen aus dem Geschäft mit Ratenzahlungskrediten aus Europa und Großbritannien abnimmt. Bis zu 40 Milliarden Euro an bestehenden und künftigen Verbraucherkrediten, auch "Buy now, pay later" genannt, sollen abgetreten werden. Paypal geht von einem Erlös von 1,8 Milliarden US-Dollar nach Abschluss des Geschäfts aus.

(axk)