Bezahlen im Browser: W3C legt ersten Entwurf für Payment Request API 1.1 vor

Die Web Payments Working Group des World Wide Web Consortium (W3C) setzt ihre Bemühungen fort, das Bezahlen im Internet via Browser durch die Standardisierung der Payment Request API für Anbieter und Käufer weiter zu vereinfachen. Die Organisation hat nun den ersten öffentlichen Entwurf für Version 1.1 der Payment Request API vorgelegt, der unter anderem einige Verbesserungen beim Verarbeiten optionaler Daten für Zahlungsanforderungen vorsieht.

Während die API Verkäufern das Implementieren unterschiedlicher Bezahlmethoden in ihre Webseiten beziehungsweise Webshops erleichtert, übernehmen auf Seite der Kundinnen und Kunden User Agents wichtige Aufgaben beim Abwickeln des Zahlungsflusses – darunter das Handling der für den Bezahlvorgang notwendigen Daten. Im Zuge eines Browserdialogs werden die relevanten Informationen für die Kauf- beziehungsweise Zahlungsabwicklung abgefragt und an die PaymentRequest -Klasse übergeben. Über unverzichtbare Informationen wie Zahlungsmethoden ( paymentMethods ) und Zahlungsdetails ( paymentDetails ) hinaus stellt die Payment Request API Benutzerinnen und Benutzern außerdem eine Reihe weiterer Vorschläge wie etwa Lieferoptionen bereit.

Auch der Umgang mit darüber hinausgehenden optionalen Daten, die bis zum Abschluss der Transaktion in {{PaymentCompleteDetails}} zusammengestellt werden, ist in Version 1.1 der API-Spezifikation nun klarer geregelt. Solche zusätzlichen Informationen lassen sich beispielsweise zum Abschluss einer Zahlungsanforderung von der Website des Händlers an den Zahlungsabwickler mit einem complete() -Aufruf übergeben.

Seit den ersten W3C-Empfehlungen zur Standardisierung des Checkout-Verfahrens im E-Commerce hat sich die Payment Request API in nahezu allen gängigen Browsern etabliert. Sie vereinfacht die Zahlungsabwicklung auf dem Desktop, in Progressive Web Apps (PWAs) sowie auf Mobilsystemen – unter anderem via Google Pay oder Apple Pay. Mehr Details zu den Änderungen im neuen Entwurf der Spezifikation finden sich in der W3C-Ankündigung sowie in der Dokumentation zur Payment Request API.

