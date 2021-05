Bezos stößt Amazon-Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ab

Amazon-Chef Jeff Bezos hat Aktien seiner Online-Verkaufsplattform Amazon im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar, etwa 1,7 Milliarden Euro, veräußert. Dies geht aus Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC (United State Securities and Exchange Commission) hervor, die zwischen dem 03. und 05. Mai eingereicht wurden.

Als frühestes Transaktionsdatum ist in den Meldungen an die SEC der 04. Mai angegeben. Bezos hatte bereits mehrfach Amazon-Aktien in größerem Umfang verkauft – zuletzt im Februar und November 2020. Die Aktienverkäufe spülten Bezos rund 7 Milliarden Dollar in die Kassen.

Geld für Blue Origin und die Erde

Wofür Bezos konkret das Geld einsetzen will, ist offiziell nicht bekannt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es in seine anderen Unternehmen einfließen wird. Eines davon ist das Weltraum-Start-up Blue Origin, das mit Tesla-Gründer Elon Musks SpaceX-Raumfahrtprogramm konkurriert. Bezos, der laut Forbes und Bloomberg Billionaires mit einem geschätzten Vermögen von rund 190 Milliarden Dollar als reichster Mann der Welt gilt, hatte angekündigt, jährlich einen Milliardenbetrag in Blue Origin stecken zu wollen.

Das ist wohl auch nötig, um gegenüber SpaceX nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. So konnte SpaceX im April den NASA-Auftrag für den Bau einer Landefähre für eine Mondmission ergattern, der rund 2,89 Milliarden Dollar einbringen soll. Blue Origin kam nicht zum Zug und wurde ausgestochen, reichte dann eine Beschwerde beim US-Rechnungshof ein. Der Vorwurf: Das Konzept von Blue Origin sei falsch eingeschätzt worden und die technischen Risiken des Konzeptes von SpaceX seien unterschätzt worden. Daneben verfolgt Bezos ein weiteres Ziel mit Blue Origin: Bereits im Juli will Bezos einen ersten bemannten, etwa 11-minütigen Flug ins Weltall starten. Einer der sechs Sitze im Raumfahrzeug soll für einen guten Zweck versteigert werden.

Ein weiterer Anteil des Aktienverkaufserlöses könnte außerdem in den "Bezos Earth Fund" fließen“. Aus den Mitteln unterstützt Bezos die Forschungsarbeit von Wissenschaftlern, um die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen. Dabei fließt das Geld zusätzlich an Einzelorganisationen und Aktivisten. Auch die Entwicklung von Technik zum Aufhalten der Klimaerwärmung wird unterstützt.

Bezos selbst will im dritten Quartal seinen Posten als Vorstandvorsitzender von Amazon abgeben. Er wolle sich auf neue Projekte und Produkte konzentrieren. Amazon bleibe er aber erhalten, sagte Bezos im Februar. Er wird dann die Funktion des geschäftsführenden Verwaltungsratschefs übernehmen.

(olb)