Jeff Bezos veräußert Amazon-Aktien für mehr als drei Milliarden Dollar

Amazon-Chef Jeff Bezos hat in dieser Woche Aktien seines Unternehmens im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, etwa 2,6 Milliarden Euro, verkauft. Das ging am Mittwoch aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Bezos hat in diesem Jahr SEC-Daten zufolge bereits Amazon-Anteile im Wert von über 10,2 Milliarden Dollar zu Geld gemacht.

Geld für Blue Origin und Bezos Earth Fund

2019 hatte Bezos bereits Amazon-Aktien im Gesamtwert von 2,8 Milliarden Dollar veräußert. Ganz neu ist der Verkauf von Aktien in größerem Stil also nicht. Ursprünglich wollte er pro Jahr Aktien im Wert von etwa einer Milliarde Dollar verkaufen. Bezos nutzt das Geld unter anderem dazu, sein Raketen-Start-up Blue Origin zu finanzieren. Außerdem scheint er auch seinen "Bezos Earth Fund" damit zu befeuern. Aus dessen Mitteln unterstützt Bezos die Forschungsarbeit von Wissenschaftler und die Entwicklung von Techniken, um die Klimaerwärmung einzudämmen. Auch Einzelorganisationen und Aktivisten werden aus dem Fonds unterstützt.

Die jüngsten Verkäufe der Amazon-Aktien wurden gemäß den eingereichten Unterlagen im Rahmen eines vorher festgelegten 10b5-1-Handelsplans durchgeführt. Amazon wollte sich zu den Verläufen nicht äußern.

Der 56-jährige Bezos gründete Amazon 1994 und ist bis heute größter Einzelaktionär des weltgrößten Internethändlers. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 190 Milliarden Dollar ist Bezos laut Forbes und Bloomberg Billionaires der reichste Mensch der Welt. Allein die Anteile seiner etwa 53 Millionen Amazon-Aktien sind 170 Milliarden Dollar wert. Amazon hatte zuletzt einen Börsenwert von 1,6 Billionen Dollar. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um über 75 Prozent gestiegen. Am Donnerstagmorgen lag der Wert eines Papiers bei 2755 Euro.

(mit Material der dpa) / (olb)