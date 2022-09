Biden mit Behörden, Datenkonzernen, Spendern gegen Hass und Gewalt

US-Präsident Joe Biden will mit einem Einheitsgipfel über die Parteigrenzen hinweg im Weißen Haus ein Zeichen gegen Hasskriminalität setzen. Ziel sei, den zersetzenden Auswirkungen von durch Hass geschürter Gewalt auf die Demokratie und öffentliche Sicherheit entgegenzuwirken, sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses vorab.

Das Weiße Haus kündigte außerdem an, dass Datenkonzerne wie YouTube, Twitch, Microsoft oder Meta Maßnahmen ankündigen wollten, um durch Hassrede auf ihren Plattformen geschürte Gewalt zu verhindern. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kirche und Polizei, die sich in den USA in besonderer Weise gegen Gewalt, Hasskriminalität und Radikalisierung einsetzen, sollten noch an diesem Donnerstag in Washington, DC, zusammenkommen.

Bundesbehörden wollen dem Weißen Haus zufolge neue Schritte ankündigen, um die Ressourcen von Schulen, Strafverfolgungsbehörden oder kulturellen Einrichtungen zu erhöhen, um hasserfüllte Gewalt zu verhindern. Eine parteiübergreifende Gruppe von Philanthropen und führenden Persönlichkeiten wolle zudem neue Investitionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar (rund eine Milliarde Euro) mobilisieren, um wichtige Programme zu unterstützen.

