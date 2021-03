Big Data Tools: JetBrains-Plug-in für Apache Zeppelin verlässt die Preview-Phase

JetBrains hat die im Sommer 2020 vorgestellten Big Data Tools in Version 1.0 veröffentlicht. Das Plug-in ist für IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional und DataGrip verfügbar. Es bietet eine Anbindung an Zeppelin Notebooks sowie Monitoring-Funktionen für Anwendungen auf Spark und Hadoop. Außerdem zeigt es eine Vorschau auf Dateien in diversen Cloud-Speichern wie AWS S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure sowie in Hadoop Distributed File System (HDFS).

Mit dem Release verlässt das Plug-in neun Monaten nach Veröffentlichung der ersten öffentlichen Preview die Vorschauphase. Das 1.0-Release bringt vor allem Neuerungen im Zusammenspiel mit Apache Zeppelin. Unter anderem arbeitet es jetzt mit der jüngsten Version 0.9 zusammen. Zeppelin Notebooks sind wie Jupyter Notebooks ein interaktives Werkzeug zur Datenanalyse. Das webbasierte Tool bietet eine direkte Anbindung an Apache Spark und lässt sich unter anderem mit Scala, SQL und Python verwenden.

Import und Export mit dem Zeppelin

Version 1.0 ermöglicht den direkten Import und Export von Zeppelin Notebooks aus der Entwicklungsumgebung. Außerdem steuert das Plug-in die Einstellungen für die in Zeppelin verwendeten Interpreter. Letztere nutzt das Apache-Tool für unterschiedliche Programmiersprachen beziehungsweise Inhalte. Die Einstellungen im Plug-in orientieren sich an denen von Zeppelin und ermöglichen das Anpassen der Vorgaben, ohne das Notebook im separaten Browser zu öffnen.

Außerdem erkennen die Big Data Tools nun Variablendeklarationen im Precode. Dort lassen sich für Zeppelin außerhalb von Notebooks Werte festlegen. Über die Einstellung Properties in den Interpreter Settings können Entwicklerinnen und Entwickler die Deklarationen verwalten. Das Plug-in nutzt für die Precode-Variablen neuerdings dieselbe Syntaxhervorhebung wie für innerhalb des Notebooks definierte Variablen.

Für die unter Properties definierten Precode-Werte bietet das Plug-in dasselbe Syntax-Highlighting wie für lokal definierte. (Bild: JetBrains)

Python und Suche

Python spricht das Plug-in erst seit Dezember 2020, und mit dem 0.9-Release hat Zeppelin eine erweiterte Anbindung an die Programmiersprache durch den IPython-Interpreter erhalten. Die Big Data Tools bringen nun ein neues Fenster zum Konfigurieren der Python-Anbindung mit. Das Aktivieren der dort integrierten Checkbox Install stubs for Spark built-ins soll die Autovervollständigung für Python-Code deutlich verbessern.

Die neue Funktion Search Everywhere zeigt globale Suchergebnisse sowohl in der vollständigen Übersicht über alle Notebooks als auch über Tabs kategorisiert für einzelne Notebooks an.

Die einzelnen Tabs zeigen Suchergebnisse pro Notebook und in der Gesamtübersicht unter dem "All"-Tab an. (Bild: JetBrains)

Weitere Details zur Veröffentlichung und den Neuerungen in den Big Data Tools 1.0 lassen sich dem JetBrains-Blog entnehmen. Das Plug-in ist im Marketplace verfügbar. Es ist zwar kostenlos, erfordert aber die kommerzielle Variante von IntelliJ IDEA oder PyCharm beziehungsweise das ebenfalls nur kommerziell erhältliche DataGrip.

