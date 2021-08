Big Sur: Apple räumt Scanner-Probleme ein

Nutzer von macOS 11 alias Big Sur können die Scanner-Anwendung bestimmter Drucker unter Umständen nicht nutzen. Das legt der Konzern in einem neuen Supportdokument dar, das bislang nur in englischer Sprache verfügbar ist. Bei betroffenen Nutzern kommt die Mitteilung, dass diese keine Berechtigung hätten, die jeweilige App zu öffnen ("You do not have permission to open the application"). Dies passiert, wenn man versucht, den Prozess über die üblichen Wege – Vorschau, Systemeinstellungen Drucker & Scanner oder Digitale-Bilder-App – anzustoßen.

Betroffen sind offenbar vor allem Geräte von HP, doch auch Geräte anderer Marken könnten auf das selbe Problem stoßen. Laut den Angaben von Apple handelt es sich um einen Fehler in Big Sur, den der Konzern "in einem zukünftigen Software-Update" beheben will. Wann dies erscheint, bleibt unklar – macOS 11 ist mittlerweile bereits bei Version 11.5.2 angekommen, macOS 12 alias Monterey steht bereits für Herbst in den Startlöchern. Warum Apple der Bug jetzt erst auffällt, bleibt unklar – möglicherweise ist er jedoch erst mit macOS 11.5 eingeführt worden.

Für das Problem gibt es einen – wenn auch nervigen – Workaround für das Problem. So soll man zunächst alle geöffneten Programme schließen und dann über den Finder die Digitale-Bilder-App direkt aufrufen. Diese findet man, indem man Command+G im Finder drückt, dann /Library/Image Capture/Devices eingibt und die Eingabetaste betätigt. Schließlich erscheint ein Fenster mit den vorhandenen Scanner-Apps.

Es passiert nichts, dann aber doch

Hier sollte man den Namen des Scanners aus der früheren Fehlermeldung doppelklicken. Dann passiert zunächst nichts. Nun muss man das Fenster schließen und die Scanner-App erneut öffnen – diese funktioniert nun laut Apple und ein neuer Scan sollte wie gewohnt funktionieren. Möchte man andere Scanner nutzen, muss man deren Apps wie erwähnt ebenfalls über den Finder starten.

