Big Sur: Weiter warten auf die öffentliche Beta

Eigentlich müsste es nun langsam losgehen mit dem öffentlichen Betatest von macOS 11 alias Big Sur. Das in Sachen Design und Benutzeroberfläche laut Apple größte Update seit Mac OS X vor bald 20 Jahren kann jedoch weiterhin nur installiert werden, wenn man (allerdings auch kostenloser) Teilnehmer von Apples Entwicklerprogramm ist. Das offizielle Apple Beta Software-Programm listet Big Sur nach wie vor als "demnächst verfügbar", genauso wie die Public Beta von watchOS 7. Developer erhielten hingegen in der Nacht zum Mittwoch die bereits vierte Beta von macOS 11.

Radikal neues Design

Im vergangenen Jahr war Apple deutlich schneller. Damals startete die Vorabversion von macOS 10.15 alias Catalina bereits Ende Juni zeitgleich mit den öffentlichen Betas von iOS 13 und iPadOS 13 sowie tvOS 13. Auch macOS 10.15 brachte eine ganze Reihe an Neuerungen, war in seinen Designänderungen aber keineswegs so radikal wie Big Sur, dem Apple gleich eine ganz neue Hauptversionsnummer verpasst hat und das optisch nun zwischen Mac, iPhone und iPad liegt.

Das Interesse ist groß

Welche Gründe es für die späte Big-Sur-Public-Beta gibt, ist bislang unklar. Tester berichten von keinen untypisch großen Problemen für Vorabversionen. Zudem ist das Interesse aufgrund der neuen Oberfläche natürlich groß. Es ist denkbar, dass Apple mit der vierten Entwicklerbeta kurzfristig auch die erste Public Beta freigibt und einfach nur erste Bugfixes abwarten wollte, bevor die Vorabversion auf "Normalos" losgelassen wird.

Betatesten nur mit Extra-Mac

Grundsätzlich gilt, dass man stets einen nicht für den Produktionsbetrieb zuständigen Mac für solchen Betatests nutzen sollte – und keinesfalls seine Hauptmaschine. Auch empfehlenswert ist es, von der Verwendung der normalen iCloud-Accounts abzusehen, um hier keine Probleme mit Server-seitigen Umstellungen zu erzeugen. Mit Echtdaten sollte ebenfalls nicht gearbeitet werden.

Bild 1 von 9 macOS 11 (9 Bilder) Aha, aus macOS 10.15 wird macOS 11 - und heißt Big Sur! Das ist ein Küstenstreifen im US-Bundesstaat Kalifornien.



Alle Details zu den Neuerungen von iOS 14, macOS 11 Big Sur und Apples weiteren neuen Betriebssystemen lesen Sie in Mac & i Heft 4/2020, das am 6. August erscheint.

(bsc)