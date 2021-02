Bill Gates investiert Milliarden gegen Klimawandel und plädiert für Atomkraft

Microsoft-Gründer Bill Gates will innerhalb von fünf Jahren 2 Milliarden US-Dollar in Start-ups und andere Projekte investieren, die sich dem Klimawandel widmen. In einem Interview mit dem Handelsblatt bekräftigte er in diesem Zusammenhang, dass die Atomkraft unerlässlich sei, um dem Klimawandel zu begegnen, und setzte auch Hoffnungen in die Technik, CO 2 aus der Atmosphäre abzuscheiden.

Speziell auf Deutschland gerichtet sagte Gates in dem Interview, es sei eine große Tragödie, wenn sich Deutschland nicht in Elektroautos durchsetzen könne. Deutschland sei wohl das Land, das mehr als jedes andere für die Autobranche getan habe. Mit Ausnahme Norwegens setzten sich die elektrischen Autos aber zu langsam durch. Als positiv merkte Gates an, dass in Deutschland die Batterieentwicklung mit hohem Tempo angegangen werde; insgesamt stünden in Deutschland viele Arbeitsplätze auf dem Spiel.

"Alle zehn Jahre eine Pandemie"

In zehn bis zwanzig Jahren könnten die Wirtschaftsschäden durch den Klimawandel so groß sein, als hätten wir alle zehn Jahre eine Pandemie, meinte Gates, der zuletzt im Rahmen der Coronavirus-Pandemie vermehrt öffentlich wahrgenommen wurde. Die CO 2 -Emissionen dürften weltweit bis 2050 nicht nur auf einen bestimmten Prozentsatz sinken, sondern ganz auf 0. Dabei bekannte Gates, dass er sich des Ernstes der Situation spät bewusst geworden sei; das ändere sich jetzt, heißt es im Handelsblatt.