Microsoft: Zwei Drittel der Arbeitszeit geht für E-Mails drauf – da hilft nur KI

Mit Dynamics 365 Copilot stattet Microsoft seine Software fürs Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) mit mehreren KI-Funktionen aus. Konkret bedeutet das: Manager und Vertriebler sollen weniger repetitive Aufgaben wie Dateneingaben erdulden müssen, da diese Copilot beisteuert.

In Dynamics 365 Sales und Viva Sales zum Beispiel soll die KI beim Beantworten von E-Mails der Kunden helfen. Ferner soll Copilot ein E-Mail-Protokoll eines Teams-Meetings mit CRM-Daten anreichen, darunter Verkaufszahlen oder Preisinformationen.

Beim direkten Kundenkontakt in Dynamics 365 Customer Service soll Copilot im Chat oder per E-Mail kontextuelle Antworten schreiben können. Dabei hat die KI auch Zugriff auf die vorigen Unterhaltungen und Einkäufe des Kunden, um diese Informationen in den Antworten verwenden zu können.

Ferner kann der Vertrieb auch selbst in natürlicher Sprache Dynamics 365 Customer Insights kontaktieren, um so noch brachliegende Kundensegmente entdecken zu können. Letztere können Mitarbeiter für Dynamics 365 Marketing auch beschreiben, das die Informationen in CRM-Einträge übersetzt.

Außerdem lassen sich Produktinformationen in Dynamics 365 Business Central ebenfalls mit wenigen Angaben eingeben, die KI soll diese schnell übertragen und ansprechende Einträge für den Shop generieren. Auf Wunsch lassen sie sich auch mit wenigen Klicks in Shopify veröffentlichen.

KI weiß: Finanzkrise und Sturmfront unterbrechen Lieferketten

Zu guter Letzt sollen das Supply Chain Center und das Dynamics 365 Supply Chain Management selbstständig auf Gefahren für die Lieferkette hinweisen: Hierunter können das Wetter, Finanzereignisse oder die Geografie fallen, wie aus der Vorstellung des Features hervorgeht. Auch die betroffenen Güter zeigt die Software automatisch an. Copilot erstellt anschließend passende E-Mails, um die Partner bei Engpässen zu warnen.

Hinter all diesen neuen Funktionen steht ein klares Profitversprechen: Laut Microsoft würden 9 von 10 Angestellten sich beim KI-Einsatz im Unternehmen vor allem hoffen, dass er monotone Aufgaben ihres Jobs reduzieren wird. Hierunter würden insbesondere E-Mails fallen, denn Vertriebler würden 66 Prozent ihrer Arbeitszeit mit ihren E-Mails verbringen. Copilot soll hier ansetzen, damit mehr Zeit für die Kunden bleibt.

