Coronavirus: Biontech bereit zur Auslieferung erster Impfstoffdosen in der EU

Die Mainzer Firma Biontech und das US-Pharma-Unternehmen Pfizer stehen nach eigenen Angaben zur Auslieferung der ersten Impfstoffe in die EU in den Startlöchern. "Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, sobald wir grünes Licht erhalten", sagte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin am Montag.

Zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs, der unter dem Handelsnamen Comirnaty vertrieben werden soll, in der EU empfohlen. Wie die EMA mitteilte, seien ausreichend belastbare Daten zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Comirnaty verfügbar, um eine formell bedingte Genehmigung für das Inverkehrbringen zu empfehlen. Die rund 44.000 Teilnehmer umfassende klinische Studie hätte die Wirksamkeit des Impfstoffes bei Menschen über 16 Jahre bei einer Effizienz von 95 Prozent gezeigt.

Im Einklang mit dem Sicherheitsüberwachungsplan der EU für Covid-19-Impfstoffe werde Comirnaty überwacht, um mögliche Nebenwirkungen beim Impfen von Millionen Menschen zu verfolgen. Zusätzliche Studien zum Impfstoff sollen ebenfalls erfolgen. Die EMA sieht den Impfstoff als Meilenstein zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie an. Gleichzeitig schränkte die EMA jedoch ein, dass dies noch kein Wendepunkt in der Pandemie darstelle.

Zulassung des Impfstoffes noch heute erwartet

In einem nächsten Schritt muss nun die EU-Kommission über die Zulassung des Impfstoffes für alle Mitgliedsländer entscheiden. Das gilt jedoch als reine Formsache. Die Entscheidung soll nach Angaben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch am Montag erfolgen, teilte sie auf Twitter mit. Ein Impfstart mit Comirnaty könnte bereits am 27.12.2020 erfolgen.

"Die heutige Entscheidung ist eine besonders persönliche und emotionale für uns alle bei Biontech", erklärte Sahin. "Als Unternehmen mit Sitz im Herzen der EU freuen wir uns besonders, einen Schritt näher daran zu sein, möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern." (Mit Material der dpa) / (olb)