Bioware: PC-DLCs von "Mass Effect" und "Dragon Age" gratis

Electronic Arts macht einige DLCs seiner älteren Bioware-Spiele auf dem PC kostenlos: Viele Zusatzinhalte für "Mass Effect 2", "Mass Effect 3", "Dragon Age: Origins" und "Dragon Age 2" können nun kostenlos über Origin heruntergeladen werden.

Darüber informiert Electronic Arts in einer Mail an Kundinnen und Kunden, die ein User auf Reddit veröffentlicht hat. Die DLCs können im EA-Launcher Origin über den Reiter "Zusatzinhalt" auf der Bibliotheksseite der einzelnen Spiele kostenlos heruntergeladen werden.

DLC "Omega" für "Mass Effect 3": Mehrere Zusatzpakete für ältere Bioware-Spiele können auf Origin jetzt gratis aktiviert werden. (Bild: heise online)

EA hat sich offenbar zu diesem Schritt entschieden, weil die Bioware Points abgeschafft werden: Dabei handelt es sich um eine umstrittene Digitalwährung, die EA zum Kauf von DLCs für Bioware-Spiele eingeführt hatte. Ab dem 11. Oktober wird man keine Bioware-Points mehr kaufen können. Die DLC-Pakete, die zuvor für Bioware-Points angeboten wurden, stellt EA daher nun kostenlos bereit.

"Legendary Edition" mit allen DLCs

Fans von "Mass Effect" konnten bei Amazon zum Prime Day die "Legendary Edition" der Trilogie kostenlos mitnehmen. Diese Sammlung aller drei Titel enthält die DLCs für Biowares kultige Sci-Fi-Reihe und kommt mit grafischen Verbesserungen. Wer also die "Legendary Edition" von "Mass Effect" besitzt, kann ohnehin alle DLC-Pakete der Trilogie spielen. Eine solche Remaster-Sammlung für "Dragon Age Origins" und "Dragon Age 2" gibt es dagegen nicht.

Beide Bioware-Spielereihen werden fortgesetzt: "Dragon Age 4" und ein neues "Mass Effect"-Spiel befinden sich derzeit bei Bioware in aktiver Entwicklung. Bislang wurden allerdings noch keine Gameplay-Szenen aus den Rollenspielen gezeigt, Informationen zu den Spielinhalten sind rar.

Bioware ist in der Branche für seine Rollenspiele bekannt, zum Portfolio des Studios gehört neben "Mass Effect" und "Dragon Age" auch "Knights of the Old Republic" und "Baldur's Gate". Zuletzt musste Bioware mit "Mass Effect Andromeda" und "Anthem" aber kritische und kommerzielle Rückschläge einstecken.

(dahe)