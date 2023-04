Bis 2030: Mehr Apple-Lieferanten wollen dekarbonisieren

Apple will die CO 2 -Neutralität seiner Lieferkette so schnell wie möglich erreichen. Bis 2030 sollen noch mehr Fertigungspartner und Komponentenhersteller auf erneuerbare Energieträger umsteigen, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt hätten dies nun "über 250 Global Manufacturing Partners" versprochen, heißt es in einem Statement vom Mittwoch. Die Gesamtleistung der in der Lieferkette eingesetzten erneuerbaren Energie liege inzwischen bei 13,7 Gigawatt, das sei ein Zuwachs von rund 30 Prozent im vergangenen Jahr.

Lieferkette bis 2030 dekarbonisiert

Ziel bleibt es, die gesamte Supply Chain des Unternehmens in den kommenden sieben Jahren zu dekarbonisieren. Die 250 Zulieferer aus 28 Ländern machen allerdings aktuell nur 85 Prozent der direkten Produktionsausgaben Apples aus, es müssten also noch weitere Lieferanten dazu kommen. Alternativ könnte Apple Klimaausgleichsmaßnahmen finanzieren. Hier sollen mindestens 4,7 Milliarden US-Dollar an sogenannten Green Bonds begeben werden, die erneuerbare Energieträger finanzieren sollen.

Im eigenen Konzern ist Apple schon länger klimaneutral, das betrifft die Bürostandorte und Ladengeschäfte. Da das Unternehmen jedoch nur einen geringen Teil der eigenen Produkte selbst herstellt, liegt ein Großteil der Verantwortung bei der Lieferkette. Mit dieser verhandelt Apple seit Jahren zäh und setzt Ziele.

Cook: "Grüne Technologie der nächsten Generation"

"Wir bei Apple arbeiten selbst CO 2 -neutral und liefern täglich Innovationen, um bei der dringenden Aufgabe, den Klimawandel zu bekämpfen, weiter voranzukommen", so Apple-CEO Tim Cook. Man investiere mit den Partnern "in grüne Technologien der nächsten Generation". Das Ausmaß dieser Herausforderung sei immens – "aber unsere Entschlossenheit, sie zu meistern, ist es auch".

In den USA hat Apple aktuell 27 Lieferanten in seinem "Supplier Clean Energy Program". In China sollen sich "nahezu 70" Firmen in Apples Supply Chain "zu 100 Prozent erneuerbarem Strom" verpflichtet haben. In der EU wollen 30 Apple-Partner teilnehmen, sechs haben bereits 100 Prozent Dekarbonisierung für Apple-Produkte erreicht. Dazu gehören Bosch Sensortec und VARTA Microbattery. In Japan und Südkorea nennt Apple 34 beziehungsweise 18 Hersteller, die klimaneutral für das Unternehmen produzieren oder dies zur Absicht erklärt haben.

