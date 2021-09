Bis Mittwoch: 50 Prozent Rabatt auf alle Videokurse der heise Academy

Vom 6. bis einschließlich 15. September können sich interessierte Entwickler:innen, Admins und Security-Profis einen kräftigen Rabatt auf das Videokursangebot der heise Academy sichern. Die Preise der 20 hochkarätigen Videokurse der IT-Expert:innen sind allesamt um 50 Prozent reduziert. Insgesamt handelt es sich dabei um über 120 Stunden praxisnahe Online-Kurse, die wichtige Themen wie Container-Orchestrierung mit Kubernetes, Natural Language Processing oder Serverless Computing mit AWS spielerisch mit großem Praxisbezug vermitteln.

Die Angebote im Überblick

Windows 10/11 mit Bordmitteln absichern

PowerShell für Windows-Administratoren

Image Segmentation mit Python und Keras (inkl. Jupyter Notebooks)

Angriffsszenarien im Netzwerk

Data Engineering: Überblick in Microsoft Azure

Responsive Webdesign mit HTML, CSS, Bootstrap und Tailwind

Natural Language Processing mit Python (inkl. Jupyter Notebooks)

Azure Active Directory im hybriden Kontext

Continuous Delivery von A bis Z – der Kurs für Softwareentwickler

Serverless programmieren in AWS mit Node.js, Python und Go

Service Meshes in der Praxis – am Beispiel von Linkerd

Software-Design und Design Patterns mit modernem C++

Datenvisualisierung mit Python (inkl. Jupyter Notebooks)

Container-Orchestrierung mit Kubernetes leicht gemacht

Der JavaScript-Kurs für Softwareentwickler

Schiffe versenken mit T-SQL: Die Abfragesprache in der Praxis

Web Application Security: Webanwendungen sicher machen

NoSQL mit MongoDB

Der C++20-Kurs – Concepts, Ranges, Module und Coroutinen

Informationssicherheit und Datenschutz im Unternehmen

Von Experten für Experten

Das Portfolio der heise Academy richtet sich an IT-Profis. Die Referenten blicken auf langjährige Erfahrung zurück und vermitteln in ihren Kursen die Inhalte praxisnah und gezielt. Jeder Handgriff wird erklärt, sodass die Lernenden am Ende mit fundiertem Wissen den Kurs abschließen können. Die videobasierten Online-Kurse enthalten Übungsaufgaben, Wissenstests, Transkripte und weitere Lernmaterialien, um die Lernenden zu unterstützen. Sie sind in kleine Lektionen untergliedert, die sich besonders gut zum Lernen im eigenen Tempo eignen. Hier geht es zum Angebot.

