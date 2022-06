Bis zu 12 CPU-Kerne: Die ersten Mini-PCs mit Intels "Alder Lake"

SimplyNUC verkauft als erster Hersteller Mini-PCs mit Prozessoren aus Intels CPU-Baureihe Alder Lake. Den Topaz 2 gibt es wahlweise mit drei verschiedenen Prozessormodellen vom 6-Kerner Core i3-1215U bis zum 12-Kerner Core i7-1260P. Das Gehäuse ist immer 115 mm × 115 mm × 49 mm klein mit einem Volumen von knapp 650 ml.

Der Core i3-1215U verwendet zwei Performance- und vier Effizienzkerne. Abseits von kurzen Turbointervallen kommt er mit 15 Watt aus. Die P-Modelle dürfen dauerhaft 28 Watt aufnehmen: Der Core i5-1240P und Core i7-1260P haben beide vier Performance- und acht Effizienzkerne, letzterer taktet lediglich höher und greift auf einen 50 Prozent größeren Level-3-Cache zu. Im Arbeitsalltag sollte der Leistungsunterschied zwischen dem Core i5 und Core i7 kaum auffallen.

Vorkonfigurierte Mini-PCs

SimplyNUC verkauft den Topaz 2 ausschließlich vorkonfiguriert mit mindestens 4 GByte DDR4-3200-RAM in Form eines SO-DIMMs und einer 256 GByte großen M.2-SSD (PCI Express 3.0). Gegen Aufpreis bekommen Interessierte bis zu 64 GByte RAM und eine bis zu 8 TByte große PCIe-3.0- oder 2 TByte große PCIe-4.0-SSD. Für Speicher-Upgrades gibt es einen zweiten M.2-Steckplatz mit SATA-Anbindung. Das Netzteil wird wie üblich extern angeschlossen.

Anschlussseitig sind sechs USB-Ports mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) dabei, darunter zwei Typ-C-Anschlüsse mit DisplayPort-Bildausgabe. Als eigenständige Bildausgänge gibt es je einmal DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0. Die zwei Ethernet-Anschlüsse hängen an Intels i225LM-Controller und übertragen 2,5 Gbit/s (NBase-T). Das WLAN-Kärtchen AX200 funkt im Wi-Fi-6-Netz.

Auf der Rückseite des Topaz-2-PCs befinden sich zusätzliches USB, Bildausgänge, Ethernet-Ports, der Netzteilanschluss und die Öffnungen für den internen Radiallüfter. (Bild: SimplyNUC)

Preislich haben es die Topaz-2-PCs allerdings in sich: Das günstigste Modell NUC12TZi3 mit dem Core i3-1215U kostet in der Basiskonfiguration 579 Euro plus Mehrwertsteuer und Versand – knapp 762 Euro inklusive. Der Mini-PC mit Core i5-1240P startet bei 897 Euro inklusive Steuern und Versand, die Variante mit Core i7-1260P ist ab 1032 Euro erhältlich. Die Auslieferung soll im Juli 2022 aus der EU heraus beginnen.

SimplyNUC installiert ohne Aufpreis die Linux-Distribution Ubuntu vor. Windows 10 Home, Pro und IoTe kosten mindestens 99 Euro Aufpreis.

Intel NUC 12 Pro in China getestet

Im chinesischen Chiphell-Forum wurde derweil schon ein Vorserienexemplar von Intels kommendem NUC 12 Pro getestet, der den Codenamen Wall Street Canyon tragen soll. Äußerlich ähnelt er dem Topaz 2 von SimplyNUC, allerdings setzt Intel zweimal auf flottes Thunderbolt 4 statt nur USB 3.2 Gen 2. Eine Ankündigung steht noch aus, sodass der Verkauf erst später beginnen dürfte.

(mma)