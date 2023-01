Bis zum iPhone 13: iPhone-Akkutausch kostet bald mehr

Der Wechsel des iPhone-Akkus wird beim Hersteller bald deutlich teurer: Am 1. März 2023 steigt die "Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie für alle iPhone-Modelle vor dem iPhone 14 um 24 Euro", wie Apple am Montag im Kleingedruckten auf der iPhone-Reparaturseite vermerkt hat. Für iPhones ohne Home-Button – iPhone X, XR, XS, 11, 12 und 13 – erhöht sich der Preis für den Einbau einer neuen Originalbatterie von derzeit 75 Euro auf dann 99 Euro. Schickt der Kunde das iPhone für den Akkutausch an Apple ein, kommen Versandkosten in Höhe von rund 12 Euro hinzu.

Deutlicher Aufschlag für Akkutausch bei älteren iPhones

Um über 40 Prozent erhöht sich der Preis des Akkuwechsels bei Modellen in der älteren Form mit Home-Button, etwa iPhone 7, 6s ebenso wie das aktuelle iPhone SE der dritten Generation. Statt 55 Euro kostet der Batterietausch dann ab März 79 Euro. Die Preise gelten gewöhnlich sowohl beim Wechsel direkt durch Apple in einem Apple Store als auch bei den vom Hersteller autorisierten Händlern. Es scheint sich dabei nicht um eine spezielle Anpassung des Euro-Wechselkurses zu handeln: In anderen Ländern erhöht sich der Preis für einen neuen iPhone-Akku ebenfalls, in den USA schlägt Apple 20 US-Dollar auf.

Die jüngsten Modelle iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max bleiben von der Preiserhöhung ausgenommen, allerdings ist dort der Batteriewechsel außerhalb des einjährigen Garantiezeitraums des Herstellers ohnehin teurer, dafür veranschlagt Apple nämlich 119 Euro.

Endkunden können Originalteile beziehen

Apple hatte Anfang 2022 bereits vorübergehend den Preis für den iPhone-Akkutausch erhöht, dabei scheint es sich aber um einen Fehler auf der Webseite gehandelt zu haben, der erst nach mehreren Wochen korrigiert wurde. Im Handel blieben die Preise unverändert. Freie Werkstätten bieten den iPhone-Akkutausch oft billiger an, allerdings kommen dort nicht zwingend Originalakkus zum Einsatz.

Inzwischen haben bastelfreudige iPhone-Nutzer auch in Deutschland die Option, den Akkutausch mit Originalteilen und gemäß einer Apple-Reparaturanleitung selbst durchzuführen. Allerdings bietet Apple derzeit einen Ersatzakku nur für die Modellreihen iPhone 12 und iPhone 13 an. Das "Batterie-Bundle", das auch Schrauben und Displayklebeband umfasst, kostet gut 50 Euro, wenn man seinen alten Akku nach dem Wechsel einschickt. Werkzeug ist dabei nicht enthalten.

(lbe)