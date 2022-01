Bislang größtes mittelschweres Schwarzes Loch in Andromedagalaxie entdeckt

In der Andromedagalaxie wurde ein weiteres mittelschweres Schwarzes Loch gefunden, mit etwa 100.000 Sonnenmassen wäre es das massereichste seiner Art. Entdeckt wurde das Schwarze Loch im größten Kugelsternhaufen der Nachbargalaxie unserer Milchstraße. Während bereits jede Menge stellare Schwarze Löcher von einigen bis wenigen Hundert Sonnenmassen und supermassereiche Schwarze Löcher mit mehreren Millionen oder gar Milliarden Sonnenmassen gefunden werden, herrscht dazwischen eine große Lücke. Dass es solche mittelschweren Schwarzen Löcher mit mehreren Hundert bis mehreren Hunderttausend Sonnenmassen geben muss, ist klar, aber ihr Nachweis gestaltet sich bislang als äußerst schwierig.

Sterne verraten das Schwarze Loch

Das bislang massereichste Schwarze Loch in dieser riesigen Lücke zwischen den kleinsten und den größten Schwarzen Löchern wurde jetzt im Kugelsternhaufen B023-G078 entdeckt, erläutert das Forschungsteam um Renuka Pechetti von der Universität Liverpool. Bei dem handelt es sich ihrer Meinung nach um den Überrest einer Zwerggalaxie, die von der Andromedagalaxie eingefangen und auseinandergerissen wurde. Man habe bereits den Verdacht gehabt, dass sich in der etwa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie ein solches mittelgroßes Schwarzes Loch verstecken könnte, aber habe lange auf Beobachtungszeit an geeigneten Teleskopen warten müssen.

Mit dem Gemini-Observatorium und dem Weltraumteleskop Hubble habe man dann nicht nur die verräterischen Bewegungen der Sterne um das Schwarze Loch vermessen, sondern auch deren Alter ermittelt. Auch das deute darauf hin, dass ein großes Schwarzes Loch dort immer wieder neue Sterne entstehen lasse. Das habe in solch einem vergleichsweise kleinen Sternenhaufen nicht entstehen können, aber wenn der nur Überrest einer größeren Galaxie ist, bestätige der Fund auch die Hypothese zu dessen Ursprung. Das Team will nun in weiteren solchen Überresten größerer Galaxien nach ähnlichen Schwarzen Löchern suchen und damit auch die große Lücke füllen helfen.

Mittelschwere Schwarze Löcher wie das in B023-G078 gehören zu den Rätseln der Kosmologie. Sie könnten die Grundlage sein, aus der die supermassiven Schwarzen Löcher entstehen, deren immenses Wachstum teilweise noch nicht erklärt werden kann. Erst im vergangenen Jahr hatte ein Forschungsteam verkündet, das erste mittelschwere Schwarze Loch überhaupt nachgewiesen zu haben – weitere Kandidaten gibt es. Das hatten sie auf 55.000 Sonnenmassen geschätzt. Bei dem Nachweis war die Gruppe aber anders vorgegangen, als ihre Kollegen und Kolleginnen jetzt bei der Entdeckung der Schwarzen Lochs in der Andromedagalaxie. Renuka Pechetti und ihr Team haben die Arbeit im Fachmagazin The Astrophysical Journal vorgestellt.

