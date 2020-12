Bitcoin-Kurs steigt auf über 28.000 US-Dollar

Das seit Oktober anhaltende Kurswachstum der Kryptowährung Bitcoin führt zu neuen Rekordwerten. Nur wenige Tage nachdem der Bitcoin-Kurs erstmals auf über 25.000 US-Dollar stieg nähert sich die Kryptowährung der Marke von 30.000 US-Dollar. Während der Kurs bereits am 27. Dezember kurzzeitig bei 28.000 US-Dollar lag, erreichte er nur drei Tage später auf der Handelsplattform Bitstamp bereits zeitweise 28.500 US-Dollar – trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen und der entsprechenden Kurseinbrüche.

Damit liegt der Wert des Bitcoins fast viermal so hoch wie zu Beginn des Jahres: Am 1. Januar 2020 lag der Kurs bei Bitstamp bei etwa 7200 US-Dollar. Auf anderen Handelsplätzen, von denen es zahlreiche gibt, können die Rekordstände abweichen, da es keinen zentralen Bitcoin-Handel gibt.

Allein im Dezember stieg der Wert um etwa 45 Prozent, seit Mitte Oktober – dem Startzeitpunkt des starken Kurswachstums – insgesamt um mehr als 140 Prozent. Zurückzuführen ist das laut The Guardian auf den schwachen US-Dollar. Investoren würden vermehrt in die bekannteste Kryptowährung fliehen, um einer befürchteten stärkeren Inflation zu entgehen, schreibt die britische Tageszeitung. Die Wechselkurse zwischen US-Dollar einerseits und Britischem Pfund und Euro anderseits ist Ende Dezember 2020 so niedrig wie zuletzt im April 2018.

Als Inflationstreiber gelten dem Bericht des Guardian zufolge vor allem die von der US-Regierung geplanten Corona-Hilfspakete sowie die Befürchtung, dass der zukünftige US-Präsident Joe Biden diese nach seinem Amtsantritt im Januar 2021 weiter aufstocken könnte.

Allerdings wird Bitcoin immer häufiger als Zahlungsmittel akzeptiert und von Investoren als Alternative zu Gold betrachtet. Entsprechend sank der Kurs des Edelmetalls seit Anfang August 2020 um etwa 10 Prozent. Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich Bitcoin zu einer Art digitalen Goldes entwickeln könnte.

(pbe)