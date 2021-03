Bitcoin als Geschenkgutschein

Die Schweizer Kaufhauskette Manor bietet seit Anfang der Woche Bitcoin als Gutscheinkarten an. Es gibt sie in drei Varianten für einen Festbetrag von 100 oder 500 Schweizer Franken (rund 90 bis 450 Euro). Die dritte Variante der Geschenkgutscheine namens Cryptonow lässt Käuferinnen und Käufer selbst die Höhe des Guthabens definieren, welches zwischen 50 und 500 Franken liegen kann.

Es bleibt dem Käufer selbst überlassen, wann er das Guthaben auf der Cryptonow-Karte einlösen will. Demzufolge bestimmt sich auch der Wert des Gutscheins in Bitcoin anhand des aktuellen Wechselkurs. Dazu muss die Gutscheinkarte auf der Cryptonow-Website aktiviert werden.

Cold Storage

Bei Aktivierung der Cryptonow-Karte fallen 2,9 bis 5,9 Prozent des Kaufbetrages als Gebühr an. Die Cryptonow Voucher-Card dient quasi als "Blockchain Paper Wallet", so der Anbieter Värdex Suisse aus dem Zuger "Cryptovalley" – seit Jahren nimmt die Stadt Zug Bitcoinzahlungen an.

Auf der Rückseite der Cryptonow-Karte befinden sich der öffentliche Schlüssel sowie der Private Key. Diese "Cold Storage"-Lösung zur Aufbewahrung der Kryptowährung soll laut Värex besonders sicher sein, weil das aktivierte Guthaben hundertprozentig offline gespeichert und somit nicht durch Hacks gefährdet ist.

Kioske und Tankstellen kommen bald

Im Lauf des Aprils werden Kioske von Valora und Avec-Shops die Karte in ihr Sortiment aufnehmen, ebenso die Tankstellenshops von Shell, BP und Avia. Die Zahl der Verkaufsstellen der Cryptonow-Karte würde sich dann auf cirka 4000 summieren.

Värex ist ein Spin-Off des Schweizer Kryptowährungs-Brokers Bitcoin Suisse. 2017 ist Värex mit 10 Geldautomaten auf den schweizerischen Markt getreten. Heute bietet Värex an 70 Schweizer Orten (und 2 in Liechtenstein) Geldautomaten für den An- und Verkauf von Bitcoin, Ethereum und anderen von Kryptowährungen an.

(ds)