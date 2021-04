Bitcoin erstmals seit März wieder unter 50.000 US-Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin ist am Freitag erstmals seit Anfang März unter die Marke von 50.000 US-Dollar gerutscht. Der Kurs fiel etwa auf der Handelsplattform Bitstamp im frühen Handel auf etwas mehr als 48.000 US-Dollar, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Zur Stunde kratzt der Bitcoin schon wieder an der Marke der 50.000 – die Informationsdienste Coinmarketcap und Coingecko geben Durchschnittspreise um die 49.900 US-Dollar an

Wie so oft, wenn der Bitcoin rutscht, gaben auch andere Kryptowährungen nach. Abgesehen von den Stablecoins waren meist Verluste zwischen 10 und 20 Prozent zu verzeichnen. Die Währung von Ethereum, der Nummer zwei im Kryptomarkt, konnte am gestrigen Donnerstag noch ein neues Allzeithoch über 2600 US-Dollar verzeichnen, bevor es auch hier wieder bergab ab. Derzeit liegt ein Ether bei rund 2260 US-Dollar. Auch der zuletzt sehr hochgepumpte Dogecoin verlor an Schwung und liegt derzeit bei rund 24 US-Cent.

Gewinnmitnahme nach Berichten über höhere Steuern

Der Bitcoin steht bereits seit dem Wochenende unter Druck, als der Kurs zeitweise um rund 15 Prozent nachgab. In der Nacht auf Freitag könnten nun unter anderem die Berichte über die Pläne des US-Präsidenten Joe Biden, für Reiche eine höhere Steuer auf Kapitalmarktgewinne zu erheben, für Verunsicherung am Kryptomarkt gesorgt haben. So manchen US-Investor könnte das zu schnellen Gewinnmitnahmen motiviert haben. Auch die US-Aktienmärkte gaben in Folge der Berichte nach.

Seit dem Mitte April erreichten Rekordhoch von knapp 65.000 Dollar summiert sich das Minus beim Bitcoin auf fast ein Viertel. Trotz der jüngsten Verluste liegt die bekannteste Kryptowährung mittel- und langfristig aber immer noch deutlich im Plus. Seit Ende 2020 beläuft sich der Anstieg noch auf 70 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Plus bei mehr als 500 Prozent und in den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs mehr als 10.000 Prozent an. (Mit Material der dpa) /

(axk)